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Agia Napa'da dövülen Kıbrıslı Türk yoğun bakımda

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Ayia Napa’da Saldırı: 1 Kıbrıslı Türk Yaralandı
Agia Napa'da dövülen Kıbrıslı Türk yoğun bakımda

Kıbrıslı Türk bir yurttaşın, bu sabah erken saatlerde Güney Kıbrıs’ın Ayia Napa bölgesinde saldırıya uğrayarak yaralandığı bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, 47 yaşındaki yurttaş, kimlikleri henüz tespit edilemeyen bir grup tarafından saldırıya uğradı. Yaralanan kişi, Güney Kıbrıs’taki bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayın ardından, hem Cumhurbaşkanlığı makamı hem de iki toplumlu teknik komitenin Kıbrıslı Türk üyesi, aile ile birlikte kuzey ve güneydeki yetkililerle temas kurdu. Güvenlik güçlerinin de olayla ilgili çalışma başlattığı belirtildi.

Sürecin yakından takip edildiği, yaralı yurttaşın sağlık durumu ve olayın hukuki boyutuna ilişkin gelişmelerin kamuoyu ile paylaşılacağı ifade edildi.

Yaralı yurttaşa geçmiş olsun dilekleri iletildi.

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