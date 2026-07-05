Girne-Alsancak Çevre Yolunda Trafik Kazası: 1 Sürücü Yaralandı

Girne-Alsancak Çevre Yolu’nda meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Polisten yapılan açıklamaya göre, 5 Temmuz 2026 tarihinde saat 00.50 sıralarında, Dinçer Demirkol (42) yönetimindeki AA 755 R plakalı salon araç, Alsancak istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek sol şeride geçti.
Bu sırada aynı istikamette sol şeritte ilerleyen Habib İzzet Zorluoğlu’nun (40) kullandığı ZZL 807 plakalı aracın sağ yan kısmına çarpan araç, çarpmanın etkisiyle yolun solundan çıkarak yol kenarındaki trafik levhası ve bordür taşlarına da çarptı.
Kaza sonucu yaralanan AA 755 R plakalı sürücü Dinçer Demirkol, Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan ilk yardım tedavisinin ardından taburcu edilirken, hakkında yasal işlem başlatıldı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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