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KAMU-İŞ Genel Kurulu'nda Ahmet Serdaroğlu Yeniden Başkan Seçildi

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Kamu İşçileri Sendikası’nın (KAMU-İŞ) Olağan Genel Kurulu’nda mevcut başkan Ahmet Serdaroğlu, delegelerin yüzde 97'sinin oyunu alarak yeniden başkanlık görevine getirildi.
KAMU-İŞ Genel Kurulu'nda Ahmet Serdaroğlu Yeniden Başkan Seçildi

Siyasi müdahale iddialarının gölgesinde gerçekleşen kurultayda, Serdaroğlu’nun aldığı yüksek oy oranı dikkat çekti.

Müdahale İddiaları Gündeme Geldi

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) sürecinde olduğu gibi, KAMU-İŞ kurultayında da Başbakan Ünal Üstel’in karşı aday çıkarma ve sürece müdahale etme girişiminde bulunduğu iddia edildi. Sendika çevrelerinde, hükümet kanadının sendikal seçimleri Ulusal Birlik Partisi (UBP) kurultayları ile benzer bir yaklaşımla dizayn etmeye çalıştığı öne sürüldü.

UBP Tabanından Hükümet Politikasına Yanıt

Siyasi analistler, KAMU-İŞ üyelerinin büyük bir bölümünün geleneksel olarak UBP tabanına yakın isimlerden oluştuğuna işaret ediyor. Sandıktan çıkan yüzde 97'lik ezici çoğunluk, sendika tabanının siyasi yönlendirmelere karşı durduğu ve mevcut yönetime güven tazelediği şeklinde yorumlandı.

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