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Petrol savaş öncesi fiyatlara döndü

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Artan arz nedeniyle petrol fiyatlarındaki düşüş devam ediyor. Brent petrol 70,65 dolara kadar gerileyerek Orta Doğu'daki savaş sonrası sürecin en düşük seviyesine yöneldi.
Petrol savaş öncesi fiyatlara döndü

WTI ham petrol fiyatları Perşembe günü varil başına 68 doların, Türkiye'nin kullandığı Brent petrol ise 71 doların altına düşerek Şubat sonundan bu yana en düşük seviyesine ulaştı. 

Bu düşüşte, Hürmüz Boğazı'ndan petrol sevkiyatlarının artmaya devam etmesi ve yatırımcıların dolaylı ABD-İran görüşmelerinde kaydedilen ilerlemeyi memnuniyetle karşılaması etkili oldu. Bir ABD yetkilisi, stratejik su yolundan ham petrol akışının Amerikan ordusunun desteğiyle günde 10 milyon varili aştığını söyledi. 

Birleşik Arap Emirlikleri'nin petrol ihracatı da çeşitli yollarla savaş öncesi seviyelere geri döndü. Bu arada, ABD deniz ablukasının kaldırılmasının ardından İran petrol ihracatı 40 milyon varilin üzerine çıkarken, Rusya'nın rekor sevkiyatları deniz yoluyla taşınan stoklarda önemli bir artışa katkıda bulundu.

Aynı zamanda, ABD Başkanı Donald Trump müzakerelerdeki ilerlemeyi övdü ve Katar, bir sonraki görüşme turunun en kısa sürede yapılacağını söyledi. Ancak Tahran, boğaz üzerindeki denizcilik idari kontrolünü elinde tutmakta ısrar etmeye devam etti.

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