2026 Dünya Kupası’nın sahibi İspanya!

New York’taki New Jersey Stadyumu’nda oynanan maçın ilk yarısı ve ikinci yarısı golsüz sona erdi. Normal sürenin son dakikasında Enzo Fernandez, Pau Cubarsi’ye yaptığı faulün ardından ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Uzatma devresinin ilk dakikalarına İspanya, Nico Williams ile gol bulsa da ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. İspanya bu kez ikinci uzatma devresinin hemen başında Ferran Torres ile öne geçti.

İspanya, Arjantin’i 1-0 yenerek tarihinde ikinci kez Dünya Kupası şampiyonu oldu.

İLK 11’LER

İspanya: Unai Simon, Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella, Rodri, Fabian Ruiz, Baena, Olmo, Yamal, Oyarzabal

Arjantin: Emiliano Martinez, Montiel, Romero, Lisandro Martinez, Tagliafico, De Paul, Nico Gonzalez, Mac Allister, Enzo Fernandez, Julian Alvarez, Messi

| İSPANYA 1-0 ARJANTİN

1′ Arjantinli futbolcuların vuruşuyla maç başladı.

5′ İspanya gole çok yaklaştı. Dani Olmo ile paslaşarak ceza sahası çaprazında topla buluşan Lamine Yamal şut çekti. Kaleci Emi Martinez şutta başarılı oldu.

17′ İspanya’da Lamine Yamal uzaktan kaleyi yokladı. Top Martinez’de kaldı.

18′ Hızlı hücumda Arjantin gole yaklaşıyor. Ancak ceza sahasında çizgiye atılan pasta Nico Gonzalez topu kontrol edemedi.

39′ İspanya, Mikel Oyarzabal ile gole yaklaştı. İspanyol oyuncunun ceza sahası çizgisinden çektiği şutta top Emi Martinez’de kaldı.

41′ Oyarzabal’a faul yapan Lisandro Martinez maçtaki ilk sarı kartı gördü.

44′ Arjantin’de Lisandro Martinez sakatlandı. Martinez’in yerine Otamendi oyuna girdi.

İlk yarının sonuna 4 dakika ilave edildi.

İlk yarı golsüz sona erdi.

İkinci yarının başında Arjantin’de Nico Gonzalez’in yerine Leandro Paredes oyuna girdi.

48′ İspanya’da Alex Baena’nın ceza sahası yayından çektiği şutta top savunmadan sekip Martinez’de kaldı.