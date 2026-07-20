2026 Dünya Kupası’nın sahibi İspanya!

New York’taki New Jersey Stadyumu’nda oynanan maçın ilk yarısı ve ikinci yarısı golsüz sona erdi. Normal sürenin son dakikasında Enzo Fernandez, Pau Cubarsi’ye yaptığı faulün ardından ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Uzatma devresinin ilk dakikalarına İspanya, Nico Williams ile gol bulsa da ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. İspanya bu kez ikinci uzatma devresinin hemen başında Ferran Torres ile öne geçti.
İspanya, Arjantin’i 1-0 yenerek tarihinde ikinci kez Dünya Kupası şampiyonu oldu.
İLK 11’LER
İspanya: Unai Simon, Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella, Rodri, Fabian Ruiz, Baena, Olmo, Yamal, Oyarzabal
Arjantin: Emiliano Martinez, Montiel, Romero, Lisandro Martinez, Tagliafico, De Paul, Nico Gonzalez, Mac Allister, Enzo Fernandez, Julian Alvarez, Messi
| İSPANYA 1-0 ARJANTİN
1′ Arjantinli futbolcuların vuruşuyla maç başladı.
5′ İspanya gole çok yaklaştı. Dani Olmo ile paslaşarak ceza sahası çaprazında topla buluşan Lamine Yamal şut çekti. Kaleci Emi Martinez şutta başarılı oldu.
17′ İspanya’da Lamine Yamal uzaktan kaleyi yokladı. Top Martinez’de kaldı.
18′ Hızlı hücumda Arjantin gole yaklaşıyor. Ancak ceza sahasında çizgiye atılan pasta Nico Gonzalez topu kontrol edemedi.
39′ İspanya, Mikel Oyarzabal ile gole yaklaştı. İspanyol oyuncunun ceza sahası çizgisinden çektiği şutta top Emi Martinez’de kaldı.
41′ Oyarzabal’a faul yapan Lisandro Martinez maçtaki ilk sarı kartı gördü.
44′ Arjantin’de Lisandro Martinez sakatlandı. Martinez’in yerine Otamendi oyuna girdi.
İlk yarının sonuna 4 dakika ilave edildi.
İlk yarı golsüz sona erdi.
İkinci yarının başında Arjantin’de Nico Gonzalez’in yerine Leandro Paredes oyuna girdi.
48′ İspanya’da Alex Baena’nın ceza sahası yayından çektiği şutta top savunmadan sekip Martinez’de kaldı.
52′ Arjantin’de Paredes sarı kart gördü.
58′ Arjantin maçtaki 3. değişikliğini yaptı. Montiel’in yerine Molina oyuna girdi.
Arjjantin, ilk 60 dakikada İspanya kalesine şut çekemedi.
62′ İspanya ilk değişikliklerini yaptı. Oyarzabal ve Fabian Ruiz’in yerine Pedri ve Ferran Torres oyuna girdi.
67′ Ferran Torres’in kafa vuruşunda Martinez gole izin vermedi.
71′ Arjantin’in oyuncu değiştirme hakkı bitti. Romero ve de Paul’un yerine Medina ve Simeone oyuna girdi.
75′ İspanya’da Alex Baena ve Dani Olmo’nun yerine Mikel Merino ve Nico Williams oyuna girdi.
81′ Nico Williams’ın ortasında Laporte kafa vuruşu yaptı. Top Martinez’de kaldı.
83′ Şiddetli itirazda bulunan Enzo Fernandez sarı kart gördü.
Normal sürenin sonuna 4 dakika ilave edildi.
KIRMIZI KART | 90+3′ Pau Cubarsi’ye sert faul yapan Enzo Fernandez ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.
Dev finalin normal süresi sona erdi. Karşılaşmada uzatma devresi oynanacak.
Arjantin, Dünya Kupası tarihinde bir final maçının 90 dakikasını şut atamadan tamamlayan ilk takım oldu.
93′ Pedri arka direğe harika kesti. Nico Williams’ın kafa vuruşunda Emi Martinez son anda topu kaleden uzaklaştırdı.
97′ İspanya, Nico Williams ile gol buldu ancak faul gerekçesiyle iptal edildi.
99′ İspanya’da Rodri ve Laporte’un yerine Eric Garcia ve Zubimendi oyuna girdi.
102′ Arjantin’de Alvarez’in yerine Senesi oyuna girdi.
103′ Nico Williams’ın ortasında Mikel Merino’un kafa vuruşu auta çıktı.
İlk uzatma devresi golsüz sona erdi.
GOOLL | İspanya, Ferran Torres ile öne geçti.
İspanya, 109 dakikada 20 şut çekerken bu sayı Arjantin’de 0.
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