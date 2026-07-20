Güney Lefkoşa'da Süpermarkette Karbondioksit Sızıntısı Alarmı

Fileleftheros gazetesinin haberine göre, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde soğutma sisteminden kaynaklanan karbondioksit sızıntısı tespit edilirken, ekipler gerekli güvenlik önlemlerini alarak sızıntıya müdahale etti.
Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığı belirtilirken, sızıntının kontrol altına alınmasının ardından bölgede güvenlik kontrollerinin sürdüğü kaydedildi. Yetkililer, olayın nedenine ilişkin incelemelerin devam ettiğini açıkladı.
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