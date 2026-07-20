Güney Kıbrıs’ta Huzur Operasyonu: 19 Kişi Tutuklandı

Güney Kıbrıs’ta Rum polisi tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen geniş kapsamlı huzur operasyonunda 19 kişinin çeşitli suçlardan dolayı tutuklandığı bildirildi.

Güney Kıbrıs’ta Rum polisi tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen geniş kapsamlı huzur operasyonunda 19 kişinin çeşitli suçlardan dolayı tutuklandığı bildirildi.

Politis gazetesinin haberine göre, operasyon kapsamında polis ekipleri 620 aracı ve bu araçlarda bulunan 820 kişiyi kontrol etti. Ayrıca 50 farklı binada arama gerçekleştirildi.

Haberde, operasyonların kamu düzeninin sağlanması, suçların önlenmesi ve şüpheli faaliyetlerin tespit edilmesi amacıyla düzenlendiği belirtilirken, tutuklanan kişilerle ilgili soruşturmaların devam ettiği kaydedildi.