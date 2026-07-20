Larnaka Havalimanı'nda 64 Bin Euroluk Lüks Eşya Ele Geçirildi

Fileleftheros gazetesinin haberine göre, denetimler sırasında bir çiftin bagajında piyasa değeri yaklaşık 64 bin euro olan iki adet lüks kol saati ile çeşitli marka ayakkabı ve giyim ürünleri tespit edildi. Söz konusu eşyaların ülkeye girişte gümrük makamlarına beyan edilmediği belirtildi.

Haberde, çiftin Güney Kıbrıs pasaportu taşıyan Rus kökenli kişiler olduğu ifade edilirken, olayla ilgili gümrük mevzuatı çerçevesinde gerekli işlemlerin başlatıldığı kaydedildi.