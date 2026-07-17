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Rum polisi ateşli silahlar ve mühimmat ele geçirdi, zanlı aranıyor

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Larnaka'da düzenlenen aramalarda zanlının evi ile ninesine ait evde G-3 tüfeği, Çek yapımı tüfek, Alman menşeli tabanca ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Rum polisi ateşli silahlar ve mühimmat ele geçirdi, zanlı aranıyor

Larnaka polisinin, ninesinin evinde, mühimmat ve silah saklayan 38 yaşındaki şahsı aradığı belirtildi.

Alithia gazetesi, Larnaka polisinin, gelen ihbarlar neticesinde, 38 yaşındaki şahsın gerek kendi evinde gerekse ninesinin evinde yaptığı aramada bir G-3 tüfeği, kalaşnikofa benzeyen Çek yapımı tüfek, Alman menşeli tabanca, çeşitli kalibrelerde mermi tespit ettiğini yazdı.

Habere göre, bahse konu Oroklini sakini 38 yaşındaki Haralambos Antoniu, polis tarafından aranıyor.

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