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Dimitriu: Müzakerelerin yeniden başlaması için kararlıyız

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Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriu, Rum tarafının, müzakerelerin kaldığı yerden, üzerinde uzlaşılmış çerçeveden, yeniden başlaması için kararlı olduğunu söyledi.
Dimitriu: Müzakerelerin yeniden başlaması için kararlıyız

Alithia gazetesi, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın sosyal medyadan yaptığı paylaşımla ilgili değerlendirmesi sorulan Dimitriu’nun açıklamasına yer verdi.

Dimitriu, Erhürman’ın söylediklerini yorumlayamayacağını; ancak Ulusal Konsey’de ne konuşulduğunu, kişisel temaslarının sonucunu bildiğini kaydetti.

Habere göre Dimitriu, çözüm gailesi olan, başka hiçbir şeye aldırış etmeyen herkesin sürece nasıl katkı sağladığını veya nasıl yardımcı olduğunu incelemesi gerektiğini ifade etti.

Dimitriu, Kıbrıs konusunda şu anda hareketlilik olduğunu, bunu "hedefe bir adım daha yaklaşma" olarak değerlendirdiklerini belirtti.

Dimitriu, tarafların şu ana kadar yaptığı yorumlardan Rum tarafı, Türk tarafı ve Türkiye’nin aynı noktada olmadığının anlaşıldığını ifade etti.

Durumun ortada olduğunu,uzlaşılanların, çerçevenin, müzakere zemininin ve tartışılanların masada durduğunu kaydeden Dimitriu, nasıl ileri gidebileceklerini bildiklerini, çabalarının bu yöne odaklandığını söyledi.

Habere göre Dimitriu, her şeyin kendilerine bağlı olmadığını kaydederek, Kıbrıs sorununun hiçbir zaman tek taraflı ele alınmaması gerektiğini dile getirdi.

Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriu, bölgedeki gelişmelerden etkilenildiğini, bu konuda doğru diplomatik ve siyasi adımlar atılması gerektiğini ifade etti.

 

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