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Akdeniz'de et yiyen bakteri alarmı…İspanya'da bazı plajlar kapatıldı

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Vibrio şimdiden İspanya’da bazı plajların kapatılmasına neden oldu ve Akdeniz genelinde endişeleri artırdı.
Akdeniz'de et yiyen bakteri alarmı…İspanya'da bazı plajlar kapatıldı

Yaz mevsiminin resmen başlamasıyla birlikte milyonlarca turist tatil planları yaparken, çoğu kişi sahil bölgelerine ve plajlara yönelmeye hazırlanıyor. Ancak bu yıl denizlerde görülen bakteri yayılımı, turizm sektörünün üzerinde gölge oluşturuyor.

Söz konusu durum, İspanya’da bazı plajların kapatılmasına neden olurken, Avrupa kıyılarının farklı bölgelerinde son yıllarda kirlilik vakaları ve sağlık uyarıları nedeniyle denize erişimin sınırlandırıldığı olaylar yaşandı. Uzmanlar, bu gelişmelerin artan deniz suyu sıcaklıkları ve yoğun turizm baskısıyla bağlantılı olduğuna dikkat çekiyor.

Union for the Mediterranean Projeler, İklim Eylemi ve Enerji Dayanıklılığı Analisti Hatim Aznague, Euronews’e yaptığı açıklamada, “Akdeniz bize daha sıcak bir dünyanın ne anlama geldiğini gösteriyor. Bu denizi paylaşan ülkeler hâlâ ortak bir çözüm üretmeyi seçebilir” dedi.

'Et yiyen bakteri' tehdidi

Endişelerin merkezinde, halk arasında “et yiyen bakteri” olarak bilinen Vibrio bakterisi bulunuyor. Vibrio, özellikle nehirlerin denize döküldüğü bölgelerdeki deniz ve acı sularda doğal olarak yaşayan su kaynaklı bir mikroorganizma olarak tanımlanıyor.

European Food Safety Authority’ya göre Vibrio, deniz ürünlerinde bulunabilen bir bakteri türü ve bazı suşları gastroenteritten ağır hatta ölümcül enfeksiyonlara kadar çeşitli sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

Avrupa’da en dikkat çeken türler arasında Vibrio vulnificus, Vibrio parahaemolyticus ve bazı Vibrio cholerae varyantları yer alıyor.

EFSA, bu bakterilerin çiğ deniz ürünlerinin tüketilmesi veya açık yaraların deniz suyuyla temas etmesi yoluyla enfeksiyona neden olabileceği uyarısında bulunuyor. Özellikle deniz suyu sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte Vibrio bakterisinin yayılımı ve görülme sıklığının artabileceği belirtiliyor.

Gavi örgütü, "Vibrio, koleraya yol açan bakterinin yakın akrabasıdır. Ancak iki mikroorganizmanın neden olduğu hastalıklar birbirinden oldukça farklıdır," diye açıklıyor. "Ağır vakalarda, enfeksiyon nekrotizan fasiite yol açabilir. Bu durumda yaranın çevresindeki doku hızla parçalanır. Bakteri ayrıca kan dolaşımına girerek sepsise neden olabilir ve bazı durumlarda hastaların etkilenen uzvun amputasyonuna ihtiyaç duyulur."

Ayrıca Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC), yaz sezonu boyunca "Vibrio enfeksiyonlarında artmış risk" bulunduğu konusunda uyarıda bulundu. Özellikle de sıcak hava dalgaları sırasında, bu Haziran ayında Avrupa'da beklenen dalga gibi, ve sığ kıyı sularında. Risk yalnızca sağlıkla sınırlı değil; bu bakteriler, deniz ekosisteminin doğal dengesinin bozulduğu ortamlarda serpilip büyüyor.

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