Macaristan seçimleri... Tek adamın sonu ...

Macaristan’da, Başbakan Viktor Orbán'ın 16 yıl sonra iktidarına son verebilecek seçimde oy kullanma işlemi tamamlandı.
Oy verme işleminin bitmesine henüz yarım saat kala, rekor şekilde seçmenlerin %78'i oy kullanmıştı. Önceki rekor %73.51 ile 2002 yılındaydı.
Oy vermenin tamamlanmasıyla kamuoyuna açıklanan bir anket sonucu Magyar'ın yüzde 57.1'e ulaşabileceğini öngördü.
Bu seçimin sonuçları, Avrupa'nın geri kalanı, ABD ve Rusya için de önemli sonuçlar doğurabilir.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.