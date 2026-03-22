Almanya yapay zeka nedenli işsizliği düşünüyor: 'Temel gelir çözüm olabilir'

Çok uluslu yatırım bankası Goldman Sachs yayınladığı bir raporda 300 milyon kişinin yapay zeka nedeniyle işsiz kalabileceğini duyurmuştu.

DW’nin haberine göre Wildberger de benzer bir şekilde Almanya’da yapay zeka nedeniyle istihdam kaybı olacağına dair öngörüsünü duyurdu:

“Sanayinin bir istihdam üreticisi olduğu dönem sona eriyor. Bir araya gelmeli ve geleceği yeniden şekillendirmeliyiz.”

“Yapay zeka bilişimcilerin, matematikçilerin ve daha birçok kişinin işini elinden alıyorsa, o zaman bu insanların başka anlamlı faaliyetlere ihtiyacı var” diyen bakan yandan yapay zekayı reddetmenin de yanlış bir tavır olacağını öne sürdü.

Yapay zeka teknolojisinin orantısız derecede büyük bir ekonomik büyümeye neden olacağını belirten bakan buradan elde edilecek gelirle dağıtılacak temel gelirin çözümün bir parçası olduğunu söyledi.

Temel gelir nedir?

Prof. Dr. Ayşe Buğra temel gelir kavramını şöyle açıklıyor:

“Temel gelirin, insanların içinde yaşadıkları topluma, toplumun eşit bireyleri olarak katılabilmeleri, toplumsal dışlanma tehdidi altında olmamaları için, her koşulda yaşamlarını sürdürmelerine yetecek bir gelire sahip olmaları gerektiği inancını yansıtan bir kavram olduğu söylenebilir.

Dolayısıyla, ‘temel gelir’ kavramı eşit vatandaşlık kavramıyla yakından ilgili, bu yüzden de zaman zaman ‘temel gelir’ yerine ‘vatandaşlık geliri’ kavramı kullanılıyor.”