DAÜ 28. Bahar Festivali başlıyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin (DAÜ) her yıl geleneksel olarak düzenlediği Bahar Festivali, bu yıl “We Are Family” temasıyla 13-16 Mayıs tarihleri arasında yapılıyor.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, festival, çarşamba günü saat 17.30’da Mağusa Gelişim Merkezi (MAGEM) önünden başlayıp, üniversite kampüsü içerisinde tamamlanacak olan kortej yürüyüşüyle açılışını yapacak.

Dört gün sürecek festivalde birçok sosyal ve sportif etkinlik ile yarışmalar yer alacak.

DAÜ Yasin Düşüner Stadyumu çevresine kurulacak festival alanında; yiyecek ve içecek, satış, tanıtım, Öğrenci Konseyi, Öğrenci Kulüpleri ve Uluslararası Öğrenci Birlikleri’nin stantları yer alacak.

Festivalin ilk gün programı kapsamında, Türkiye’nin son dönemde öne çıkan gruplarından Dolu Kadehi Ters Tut sahne alacak. Festivalin ikinci günü, rap sanatçısı Fırat Gürakansel (CyFırat) dinleyicilerle buluşacak. Gece, Tion Wayne tarafından gerçekleştirilecek konserle devam edecek. Festivalin üçüncü günü ise festivali konser programı Emre Kula ile devam edecek. Ardından Gripin dinleyicilerle buluşacak.

Bahar şenliklerinin son günü DAÜ Beach Club'ta "EMU Music & Color Fest" düzenlenecek.

DAÜ Müzik Kulübü gruplarının performanslarıyla başlayacak olan festival, Bunfyah konseri ve "Color Fest" ile devam edecek. Etkinlikte beyaz kıyafet konsepti olacak.

Konserler ve EMU Music & Color Fest’e katılım için biletler www.gisekibris.com'da satışa sunuldu.

DAÜ öğrencilerinin ve personelin emupass uygulamasıyla ücretsiz olarak katılabileceği etkinliklere Güzelyurt, Girne, Lefkoşa ve Karpaz bölgelerinden gelmek isteyenler için 13-14-15 Mayıs tarihlerinde DAÜ’ye otobüs seferleri düzenlenecek. Otobüs biletleri de www.gisekibris.com'da temin edilebilecek.