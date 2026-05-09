Ali Kişmir: Benim yasağım halen devam ediyor

Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) Başkanı Ali Kişmir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bazı Kıbrıslı Türklerin Türkiye’ye giriş yasağının kaldırıldığını öğrendiğini belirterek, kendi yasağının ise devam ettiğini açıkladı.

Kişmir paylaşımında, Fransa’dan transit olarak ülkeye dönerken İstanbul’a iniş yaptığı sırada çektiği bir fotoğrafı paylaştığını belirtti.

İstanbul’u çok özlediğini ifade eden Kişmir, özellikle hayatını kaybeden teyzesinin mezarını ziyaret etmek için Ankara’ya gitmek istediğini söyledi.

Kişmir, “Yanımda oturan arkadaşlarıma ‘Çok özledim İstanbul’u ama ondan daha da çok Ankara’ya gitmek, hayatını kaybettiğinde gidemediğim teyzemin mezarını ziyaret etmek istiyorum’ demiştim” ifadelerini kullandı.

Birçok arkadaşının Türkiye’ye giriş yasağının kaldırıldığını öğrendiğini kaydeden Kişmir, onlar adına mutlu olduğunu belirtti.

Ancak kendi yasağının sürdüğünü ifade eden Kişmir, “Benim yasağım devam ediyor. Maalesef hala Türkiye topraklarına kabul edilmiyorum” dedi.

ERHÜRMAN’A TEŞEKKÜR ETTİ

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’a teşekkür eden Kişmir, Erhürman’ın yürüttüğü çaba ve girişimlerin önemli olduğunu söyledi.

Kişmir paylaşımında, “Bir şekilde bu kapı açıldı, inanıyorum ki Cumhurbaşkanı açılan bu kapıdan ‘yasaklı’ son Kıbrıslı Türk geçene kadar çaba göstermeye devam edecektir” ifadelerine yer verdi.

Türkiye’ye giriş yasağı bulunan kişilerle ilgili yaşanan gelişmenin iki ülke ve iki halk açısından önemli bir adım olduğunu belirten Kişmir, sürecin devam etmesini umut ettiğini kaydetti.