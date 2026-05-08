Anneannenin inancı, Messi'nin yolunu açtı

Lionel Messi büyük olasılıkla bu yaz son Dünya Kupası'na çıkacak. Son şampiyonada Arjantin'e kupayı getiren yıldız isim, farklı bir futbola başlangıç hikayesine sahip... Anneanne Celia'nın başrolde olduğu o kırılma noktasına yakından bakalım...

2026 Dünya Kupası'nda gözler son Dünya Şampiyonu Arjantin'in kaptanı Lionel Messi de olacak.

Dünya futboluna damga vuran Messi özel bir başlangıç hikayesine sahip... Efsane futbolcu, ilk kez 5 yaşında Rosario şehrinin Grandoli kulübü ile sahaya çıktı.

6 yaşındaki çocuklar için oynanacak 7'ye 7 maçta bir oyuncu eksikti ve Messi'nin anneannesi Celia, minik ama yetenekli torunu için bir fırsat gördü. Antrenör Salvador Aparicio ile tartışarak onu oyuna soktu.

Messi olur da ağlarsa diye de anneannesine en yakın noktada sağ kanatta oynatıldı. Top minik futbolcunun ayağına ilk kez geldiğinde onu kontrol edemedi. Ama sonrasında topu sol ayağına aldı ve bir dizi rakibi geçerek dripling yaptı. Bir efsane doğmuştu.

O günden sonra Newell's Old Boys'a transfer olan Messi; Barcelona, Paris Saint-Germain ve şu anki takımı Inter Miami'de kupa dolu bir kariyer inşa etti. Her şeyin temelinde ise anneanne Celia'nın torununa olan inancı yer aldı.