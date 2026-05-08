Ankette 'bu pazar seçim olsa' sorusuna çarpıcı sonuç

GÜNDEMAR Araştırma ve Danışmanlık, 23-26 Nisan 2026 tarihleri arasında 2 bin 250 kişiyle gerçekleştirdiği Türkiye Gündemi Araştırması’nın sonuçlarını yayımladı. CATI ve CAWI yöntemleriyle yapılan araştırmada katılımcılara, “Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?” sorusu yöneltildi.

Türkiye siyasetinde erken seçim tartışmaları sürerken, GÜNDEMAR Araştırma Şirketi'nin Nisan 2026 dönemine ait son kamuoyu yoklaması siyaset kulislerini hareketlendirecek veriler sundu. 2 bin 250 kişiyle yapılan araştırmada, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) birinci parti konumunu pekiştirirken; Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turuna yönelik yapılan üç farklı simülasyonda muhalefetin olası adaylarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önünde yer alması dikkat çekti.

Kararsızlar, fikri olmayanlar ve protesto oylar dağıtıldıktan sonra CHP yüzde 36,10 ile birinci parti konumunda yer aldı. AK Parti ise yüzde 28,56 ile ikinci sırada kaldı. Bu sonuçlara göre iki parti arasındaki fark 7,54 puan olarak ölçüldü.

Araştırmada CHP’nin oy oranının bir önceki aya göre 2,73 puan arttığı, AK Parti’nin ise 0,60 puan gerilediği belirtildi.

DEM PARTİ ÜÇÜNCÜ, MHP DÖRDÜNCÜ SIRADA

Ankete göre DEM Parti yüzde 8,61 ile üçüncü sırada yer aldı. DEM Parti’nin oy oranındaki değişim bir önceki aya göre 0,67 puan artış olarak kaydedildi.

MHP yüzde 7,40 ile dördüncü sırada yer alırken, partinin oy oranında 1,10 puanlık artış görüldü. İYİ Parti yüzde 5,19, Zafer Partisi ise yüzde 5,03 oranında destek aldı.

Diğer partilerin toplam oy oranı yüzde 3,16 olarak ölçülürken, Anahtar Parti yüzde 3,12, Yeniden Refah Partisi yüzde 2,01, TİP ise yüzde 0,82 seviyesinde kaldı.

CUMHURBAŞKANLIĞI SENARYOLARINDA MUHALEFET ADAYLARI ÖNDE

Araştırmada cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna ilişkin üç ayrı senaryo da katılımcılara soruldu. Kararsızlar, fikri olmayanlar ve protesto oylar dağıtıldıktan sonra hazırlanan senaryolarda CHP’li üç ismin de Recep Tayyip Erdoğan karşısında önde olduğu görüldü.

Ekrem İmamoğlu ile Recep Tayyip Erdoğan’ın yarıştığı senaryoda İmamoğlu yüzde 57,35, Erdoğan ise yüzde 42,65 oy aldı. Bu tabloda İmamoğlu’nun farkı 14,70 puan olarak ölçüldü.

Özgür Özel’in aday olduğu senaryoda Özel yüzde 52,99, Erdoğan yüzde 47,01 oranında destek aldı. İki isim arasındaki fark 5,98 puan oldu.

Mansur Yavaş ile Erdoğan’ın karşı karşıya geldiği senaryoda ise Yavaş yüzde 57,83, Erdoğan yüzde 42,17 seviyesinde ölçüldü. Bu senaryoda fark 15,66 puana ulaştı.

EN YÜKSEK FARK MANSUR YAVAŞ SENARYOSUNDA