Hürmüz'de tansiyon yükseldi: Ablukayı delmeye çalışan İran gemisi vuruldu!

Fidan, Rum kesimini ve İsrail'i 'Müslüman ülkelere karşı ittifak kurmakla' suçladı

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pazar günü Antalya diplomasi forumundaki kapanış konuşmasında hem Kıbrıs Rum kesimini hem de İsrail'i "Müslüman ülkelere karşı ittifak kurmakla" suçlayarak sert ifadeler kullandı .
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye’nin, bölge ülkeleriyle iş birliği içinde olduğunu ancak askeri iş birliği hususunda NATO ile ittifak olunduğunu belirterek Yunanistan’ın da NATO üyesi olduğunu hatırlattı.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, Antalya Diplomasi Forumu’nun kapanış töreninde konuştu.

İsrail-Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) bir araya gelerek askeri ittifak kurması ve somut birlikler oluşturması durumunda, “tehdit önceliğinin Türkiye ve diğer ülkeler” olduğu değerlendirmesini yapan Fidan, şunları söyledi:

“Bunun başka türlü bir izlenim oluşturmasını da kimse bekleyemez. Bunun aksi yönünde bize ne öncesinde ne sonrasında bir güvence veya beyan verilmedi. Kimse biz bu ittifaklar oluşturulurken bize ‘ya biz bunu size karşı yapmıyoruz’ demedi. Tam tersine bu ittifakın oluşturulduğu seremonide liderler yan yana iken İsrail Başbakanının hem Yunanistan Başbakanının hem Kıbrıs Rum Kesimi liderinin bulunduğu yerde yaptığı beyanlar var. Bu ittifakın ruhunu tanımlayan. Neden yapıldığını. Şimdi bu gerçekler ortadayken ben bizim ortaya koyduğumuz tepkinin Yunanistan’la aramızda yürüttüğümüz müzakere sürecinden dolayı az bile olduğunu düşünüyorum.”

Fidan, bu iş birliği ruhunun hiçbir zaman için rahatsız etmek istenmediğini söyleyerek “Ama o toplantıda İsrail Başbakanı’nın söylediği şeyler, ortada somut askeri yapılanmalar var, askeri iş birlikleri var. Şimdi bunu görmemezlikten gelemeyiz. Hani Yunanistan bunu başka türlü anlatabilir, saklayabilir.” ifadesini kullandı.

Bakan Fidan, Avrupa’da, Yunanistan dışında bu türden bir askeri iş birliği veya ortak birlik kurma anlaşması imzalayan başka bir ülke olmadığına dikkati çekti.

Bunun sadece Türkiye’nin sıkıntısı olmadığını vurgulayan Fidan, “Söylemiyorlar ama bölgedeki bütün Müslüman ülkeler ciddi endişe içerisindeler ve soru soruyorlar.” dedi.

Fidan, İsrail’in son zamanlarda bölgedeki işgalci ve yayılmacı politikasına atıfta bulunarak bu nedenle “Türkiye, burada gereksiz yere endişe üretiyormuş” gibi söylemlerde bulunmanın doğru olmadığına dikkati çekti.

Ortada gerçeklerin ve bölge ülkelerinin endişelerinin olduğunu kaydeden Fidan, “Türkiye, kendisini koruyacak nitelikte ama bölgede daha zayıf nitelikte olup bu askeri ittifaka endişeyle bakan ülkeler var.” dedi.

Diğer Haberler
  • Kahramanmaraş saldırganı ABD'li Elliot Rodger'e mi özendi?16 Nisan 2026 Perşembe 11:05
  • Kahramanmaraş'taki okul saldırganının babası tutuklandı16 Nisan 2026 Perşembe 09:51
  • Şanlıurfa'daki lisede silahlı saldırı14 Nisan 2026 Salı 11:47
  • İstanbul'da İsrail Konsolosluğu'nun bulunduğu binanın önünde çatışma07 Nisan 2026 Salı 15:10
  • Karadeniz’de Türk tankerinde patlama | Bakan Uraloğlu: Kasıtlı olarak hedef alındı, insansız deniz aracı olabilir26 Mart 2026 Perşembe 12:08
  • Erdoğan: Hürmüz'ün kapanması küresel ekonomiyi türbülansa soktu25 Mart 2026 Çarşamba 12:25
  • Selpak ve Solo 600 milyon dolara satıldı23 Mart 2026 Pazartesi 18:00
  • Haribo hakkında soruşturma23 Mart 2026 Pazartesi 11:58
  • T.C. MSB: Katar'da askeri helikopter kazasında üçü Türk yedi personel şehit oldu22 Mart 2026 Pazar 14:34
  • Adana'da at döven iki kişi hayvan barınağı temizleyecek22 Mart 2026 Pazar 12:17
