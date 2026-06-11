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Larnaka’da 3 kilo kokain ele geçirildi

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Larnaka’da 3 kilo kokain ele geçirildi.
Larnaka’da 3 kilo kokain ele geçirildi

Rum Polisi Narkotik Şube (İKAN) ekibinin önceki gün, Larnaka’da düzenlediği operasyonda, 36 yaşındaki bir kişinin evinde ve aracında 3 kilodan fazla kokain ele geçirdiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, aldığı ihbarı değerlendiren polisin, şüphelinin evinde ve aracında arama yaptığını, aramada şahsın davranışlarından şüphelenen ekiplerin, mutfağın dışında beton bloklarla örülmüş tezgahın içine gizlenmiş 2 kilo 200 gram kokain bulduğunu yazdı.

Gazete, evin geri kalanında ve arabada yapılan aramada ise yaklaşık 1 kilo kokain içeren 30 paket, hassas terazi, 4 bin euro nakit para, bir av tüfeği, sekiz işaret fişeği, çeşitli havai fişekler ve kuş yakalamada kullanılan 24 ökseyle avluda park halinde ve plakası olmayan 2  motosiklet ele geçirildiğini kaydetti.

Haberde, şahsın Larnaka Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldığı ve aleyhinde 8 günlük tutukluluk emri verildiği ifade edildi.

Gazete, yılın başından bu yana toplam Güney’de 72 kilogram kokain ele geçirildiğini yazdı.

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