Sıla-4 Şarkılarıyla Erdinç Gündüz Anılacak

1 Ağustos Cumartesi günü saat 21.00'de İplik Pazarı'nda bulunan Erdinç Gündüz Meydanı'nda gerçekleştirilecek etkinlikte, sanatçının unutulmaz şarkıları seslendirilecek. LTB Belediye Meclisi kararıyla Erdinç Gündüz'ün adını taşıyan meydanda yapılacak anma gecesi, müzikseverleri bir araya getirecek.
1949 yılında Baf'ta doğan Erdinç Gündüz, 1964 yılında kurulan Sıla-4 grubuyla Kıbrıs Türk müziğinin gelişimine önemli katkılar sundu. Uzun yıllar medya, radyo ve televizyon alanında görev yapan Gündüz, gazeteciliği ve yazarlığıyla da iz bıraktı. 2025 yılında hayatını kaybeden sanatçının anısı, adını taşıyan meydanda düzenlenecek bu özel etkinlikle yaşatılacak.
Anma gecesinde Arda Gündüz, Ezgi Akgürgen, Hüseyin Kasap, Muhittin Yangın, Murat Mermer ve Yıltan Taşçı sahne alacak. Sanatçılar, Erdinç Gündüz ve Sıla-4'ün hafızalara kazınan eserlerini seslendirerek geceye anlam katacak.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.