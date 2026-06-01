Yıltan Taşçı’nın 16. Kişisel fotoğraf sergisi “Sapma” İstanbul’da açılıyor

Osmanbey’deki OvooArt Sanat Galerisi Salonu’ndaki serginin açılışı saat 16.00’da yapılacak.

70 x 100 ebatında 16 balerin fotoğrafından oluşan sergi 26 Haziran tarihine dek ziyaret edilebilecek.

Yıltan Taşçı, sergiyle ilgili Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) şu açıklamada bulundu:

“ ‘Sapma’, bedenin estetik olarak tanımlanmış sınırlarından bilinçli bir kopuştur. Bu sergide balerin figürü, kusursuzluk ideolojisinin taşıyıcısı olmaktan çıkar; hareket, disiplin ve zarafet parçalanarak yeniden okunur. Görüntü, artık temsil etmez — bozar, sarsar, hata üretir.”

Buradaki bedenler dans etmez; zorlanır, bükülür, çözülür.

Anatomi bir yapı değil, müdahale edilebilir bir yüzeydir. Form, sabitlenemez bir hâl alır; hareketin sürekliliği yerini kırılmaya, bulanıklığa ve deformasyona bırakır.

‘Sapma’, izleyiciyi tanıdık olanı tanıyamaz hâle getirir.

Göz, alışık olduğu zarafeti ararken, karşısına çıkan şey bir ideal değil, bir gerilimdir. Bu sergi, güzelliği üretmez; güzelliğin nerede ve nasıl çöktüğünü gösterir.

Burada görünen, bedenin kontrolden çıktığı andır.”

Yıltan Taşçı, İstanbul’daki fotoğraf meraklılarını, özellikle de İstanbul’da yaşayan Kıbrıslı Türkleri sergiye davet etti.