  • BIST 13822.94
  • Altın 6642.31
  • Dolar 45.9074
  • Euro 53.5503
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKAİran: Ateşkes yine ihlal edildi, Hürmüz'de tansiyon yüksek

Yıltan Taşçı’nın 16. Kişisel fotoğraf sergisi “Sapma” İstanbul’da açılıyor

»
Çok yönlü sanatçılardan Yıltan Taşçı’nın 16. kişisel fotoğraf sergisi “Sapma”, 6 Haziran Cumartesi İstanbul’da açılıyor.
Yıltan Taşçı’nın 16. Kişisel fotoğraf sergisi “Sapma” İstanbul’da açılıyor

Osmanbey’deki OvooArt Sanat Galerisi Salonu’ndaki serginin açılışı saat 16.00’da yapılacak.

70 x 100 ebatında 16 balerin fotoğrafından oluşan sergi 26 Haziran tarihine dek ziyaret edilebilecek.

Yıltan Taşçı, sergiyle ilgili Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) şu açıklamada bulundu:

“ ‘Sapma’, bedenin estetik olarak tanımlanmış sınırlarından bilinçli bir kopuştur. Bu sergide balerin figürü, kusursuzluk ideolojisinin taşıyıcısı olmaktan çıkar; hareket, disiplin ve zarafet parçalanarak yeniden okunur. Görüntü, artık temsil etmez — bozar, sarsar, hata üretir.”

Buradaki bedenler dans etmez; zorlanır, bükülür, çözülür.

Anatomi bir yapı değil, müdahale edilebilir bir yüzeydir. Form, sabitlenemez bir hâl alır; hareketin sürekliliği yerini kırılmaya, bulanıklığa ve deformasyona bırakır.

‘Sapma’, izleyiciyi tanıdık olanı tanıyamaz hâle getirir.

Göz, alışık olduğu zarafeti ararken, karşısına çıkan şey bir ideal değil, bir gerilimdir. Bu sergi, güzelliği üretmez; güzelliğin nerede ve nasıl çöktüğünü gösterir.

Burada görünen, bedenin kontrolden çıktığı andır.”

Yıltan Taşçı, İstanbul’daki fotoğraf meraklılarını, özellikle de İstanbul’da yaşayan Kıbrıslı Türkleri sergiye davet etti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • “Kesişmeler” sergisi Gönyeli’de sanatseverlerle buluşuyor04 Mayıs 2026 Pazartesi 09:08
  • XXI. Evvel Zaman İçinde Lurucina Panayırı, 3 Mayıs’ta!30 Nisan 2026 Perşembe 12:23
  • Rüya Taner, 2026 yılı Bahar Döneminde Avrupa ve Orta Asya’yı kapsayan konser programıyla sanatseverlerle buluşuyor27 Nisan 2026 Pazartesi 14:58
  • İMO FEST Lefkoşa tamamlandı27 Nisan 2026 Pazartesi 14:05
  • Erhürman, 14. Mormenekşe Enginar Festivali’ne katıldı26 Nisan 2026 Pazar 10:09
  • Kozalar İskele’de sahnelendi20 Nisan 2026 Pazartesi 08:49
  • 13. Yiğitler Gafgarıt Festivali yapıldı06 Nisan 2026 Pazartesi 15:48
  • ‘Sığıntılar’ İskele’de Sahnelendi05 Nisan 2026 Pazar 14:48
  • Oscar Ödülleri: One Battle After Another, 'En İyi Film' dahil altı ödülün sahibi16 Mart 2026 Pazartesi 10:03
  • İskele Belediyesi’nin 15. Kültür ve Sanat Günleri devam ediyor…13 Mart 2026 Cuma 19:19
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti