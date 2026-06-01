Yunuslarda hedef çifte şampiyonluk

Kıbrıs Türk spor tarihinin köklü kulüplerinden Caesar Larnaka Gençler Birliği, 2025-2026 basketbol sezonunda elde ettiği başarılarla bir kez daha adından söz ettirdi. Erkek ve kadın basketbolunda üst düzey rekabetin önemli temsilcileri arasında yer alan kulüp, hem A Takım seviyesinde hem de altyapıda ortaya koyduğu performansla sezonun en başarılı organizasyonlarından biri oldu.

1934 yılında Larnaka’da kurulan ve 1974 sonrasında faaliyetlerini İskele’de sürdüren Gençler Birliği, yaklaşık bir asırlık geçmişinden aldığı güçle sporun her alanında gelişimini sürdürmeye devam ediyor. Kulüp, basketbol şubesinde son yıllarda yakaladığı istikrarı bu sezon da başarılarla taçlandırdı.

ERKEKLER VE KADINLARDA FİNAL BAŞARISI

Caesar Larnaka Gençler Birliği, erkekler ligindeki üst üste beşinci, kadınlar ligindeki üst üste dördüncü sezonunda da zirve yarışının en güçlü ekiplerinden biri olmayı başardı. Sezon boyunca sergilenen başarılı performansın ardından hem Büyük Erkekler ProLig Takımı hem de Büyük Kadınlar Takımı final serisine yükselerek şampiyonluk mücadelesi verme hakkı kazandı.

Kadın Basketbol Takımı ise üst üste üçüncü kez finale yükselerek kulüp tarihine geçen önemli bir başarıya imza attı. Bu sonuç, kulübün uzun yıllardır sürdürdüğü planlı ve istikrarlı çalışmaların somut bir göstergesi olarak değerlendirildi.

KUPALAR MÜZEYE GELDİ

Sezonun ilk büyük başarılarından biri Büyük Kadınlar Takımı'nın kazandığı Federasyon Kupası olurken, Büyük Erkekler Takımı da Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı müzesine götürerek önemli bir başarıya imza attı. Her iki kupa da Gençler Birliği'nin basketboldaki yükselişinin ve mücadeleci kimliğinin önemli göstergeleri arasında yer aldı.

HEDEF ÇİFTE ŞAMPİYONLUK

Final serilerine yükselme başarısı gösteren Gençler Birliği, sezonu çifte şampiyonlukla tamamlamayı hedefliyor. Kulüp yönetimi ve teknik kadro, hem erkeklerde hem de kadınlarda şampiyonluk kupasını İskele’ye getirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

ALTYAPIDA DA BAŞARI GELDİ

Kulübün altyapı organizasyonu da sezon boyunca dikkat çeken sonuçlara imza attı. U18 ve U16 takımları play-off oynayarak kendi kategorilerinde ülkenin en iyi dört takımı arasına girmeyi başardı.

Öte yandan Gençler Birliği, genç sporcuların gelişimine yönelik yatırımlarını sürdürdü. Bu sezon U14 Erkekler kategorisinde bir takım, U12 Erkekler kategorisinde iki takım mücadele ederken, kulüp tarihinde ilk kez kurulan U12 Kız Basketbol Takımı da faaliyetlerine başladı. Böylece kulüp, geleceğin sporcularını yetiştirme hedefi doğrultusunda önemli bir adım daha attı.

“BU BAŞARI ORTAK EMEĞİN ÜRÜNÜ”

Kulüpten yapılan değerlendirmede, elde edilen başarıların sporcular, antrenörler, yöneticiler, sponsorlar ve taraftarların ortak emeği olduğu vurgulandı. Açıklamada, sezon boyunca kulübü en iyi şekilde temsil eden tüm sporculara, teknik ekiplere, yöneticilere, sponsorlara ve taraftarlara teşekkür edilerek, Gençler Birliği'nin gelecekte de başarılarına yenilerini eklemeye devam edeceği ifade edildi.