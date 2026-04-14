Basketbol Federasyon Kupası’nda Kadınlarda İskele, erkeklerde Soyer şampiyon

Basketbol Federasyon Kupası’nda heyecan, dün akşam oynanan final karşılaşmalarıyla sona erdi. Kadınlar ve erkeklerde şampiyonlar belli oldu.

Gecenin ilk finalinde, Koop Spor ile Caesar Larnaka Gençler Birliği DAÜ karşı karşıya geldi. Mücadele boyunca üstün bir oyun sergileyen İskele ekibi, parkeden 86-54’lük farklı galibiyetle ayrılarak kupanın sahibi oldu. Karşılaşmada Kamo, 14 sayı, 15 ribaund ve 5 blokluk performansıyla 25 verimlilik puanına ulaşarak maçın en iyi oyuncusu seçildi.

Gecenin ikinci finalinde ise Caesar Larnaka Gençler Birliği ile Soyer Altınbaş Kıbrıs Üniversitesi kozlarını paylaştı. Büyük çekişmeye sahne olan mücadeleyi Soyer Altınbaş Kıbrıs Üniversitesi 66-58 kazanarak şampiyonluğa ulaştı. Karşılaşmada Miller Musa, 12 sayı ve 13 ribaundluk katkısıyla 28 verimlilik puanı elde ederek maçın en değerli oyuncusu oldu.

Haber: Ersin Orkoz