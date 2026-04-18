Fabian Gjuka: Savaşçı ve kazanmayı bilen bir takımımız var

Fabian Gjuka: Savaşçı ve kazanmayı bilen bir takımımız var

Larnaka Gençler Birliği Kadın Basketbol Takımlarının Baş Antrenörü Fabian Gjuka, yaptığı açıklamada basketbol kadın A Takımı ile Federasyon Kupası’nı kazanmaktan ve Kadınlar Ligi’ne galibiyetle başlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.
Fabian Gjuka: Savaşçı ve kazanmayı bilen bir takımımız var

Larnaka Gençler Birliği Kadın Basketbol Takımlarının Baş Antrenörü Fabian Gjuka, yaptığı açıklamada basketbol kadın A Takımı ile Federasyon Kupası’nı kazanmaktan ve Kadınlar Ligi’ne galibiyetle başlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.
Deneyimli antrenör, ligin ilk maçını kazanan oyuncularını tebrik ederken karşılaşmaya iyi başlayamadıklarını, takımda kupa maçlarından sonra bir düşüş yaşandığını ancak oyuncuların karakter ortaya koyarak geri dönüş yaptığını ve maçı son bölümde kazanmayı başardığını kaydetti.
Gjuka, oyuncuların sahadaki mücadelesinden ve kazanma azminden çok etkilendiğini vurgularken, Federasyon Kupası’nın ardından hedeflerinin Kadınlar Ligi şampiyonluğunu da kazanmak olduğunu belirtti.
Gjuka Kadın basketbolu için alt yapılardaki çalışmaların da kayda değer verici olduğunu Nuran Hoca ile Gençler Birliği’nin alt yapısındaki genç kızların gelecekte ablalarının yolundan gideceğini düşündüğünü belirtti.

Haber ve Fotoğraf: Ersin Orkoz

