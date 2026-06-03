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Sıcaklık 33 dereceye kadar yükselecek

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Meteoroloji Dairesi önümüzdeki bir haftalık sürede yüksek basınç sistemi ile ılık ve nispeten nemli havanın etkili olacağını bildirdi.
Sıcaklık 33 dereceye kadar yükselecek

Meteoroloji Dairesi önümüzdeki bir haftalık sürede yüksek basınç sistemi ile ılık ve nispeten nemli havanın etkili olacağını bildirdi.

Buna göre hava cuma günü hariç bir hafta süreyle açık ve az bulutlu olacak. 5 Haziran Cuma öğle saatlerinde parçalı bulutlu hava bekleniyor.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 30-33 sahillerde 26-29 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgâr, genellikle batılı yönlerden orta, çarşamba ve perşembe günleri zaman zaman kuvvetli esecek.

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