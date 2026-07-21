CHP'deki istifa sayısı 400 bine yaklaştı

CHP Genel Merkez kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Özel’in yeni parti açıklamasının ardından birkaç saat içinde 400 bine yakın üye istifa etti.

CHP’nin Ocak 2026’da 1 milyon 922 bin 757 üyesi vardı. Ancak bu sayıs 21 Mayıs ayında mutlak butlan kararıyla birlikte Özgür Özel’in genel başkanlığının iptal edilmesinin ardından 42 bin 784 kişi azaldı. Temmuz 2026 itibarıyla CHP’nin üye sayısı 1 milyon 879 bin 973’e düştü.

400 BİNE YAKIN KİŞİ İSTİFA ETTİ

Özel’in grup toplantısındaki veda konuşmasının ardından CHP’den vatandaşlar istifa etmeye başladı. İlk etapta 400 bine yakın kişi istifa etti. CHP üyeliğini sonlandırmak amacıyla e-Devlet sistemine giriş yapan bazı kullanıcılar, yoğunluk nedeniyle işlemlerini tamamlayamadı.

Üyelik iptali ekranında işlem yapmak isteyen kullanıcıların karşısına, "Sistemde yaşanan bir teknik aksaklık nedeniyle işleminiz tamamlanamadı" uyarısı çıktı. CHP’deki istifa sayısının daha da artacağı ifade ediliyor.

Sosyal medyada ise çok sayıda kullanıcı, e-Devlet üzerinden üyelik iptali işlemi sırasında aynı hata mesajıyla karşılaştıklarına yönelik paylaşımlar yaptı.

Özgür Özel: Yeni parti sadece CHP'lilerle sınırlı olmayacak

Partisinin 52’si görevden alınmış 74 il başkanıyla gerçekleştirdiği toplantının ardından konuşan CHP Grup Başkanı Özgür Özel, "Yeni Parti"nin önümüzdeki günlerde CHP milletvekilleri tarafından kurulacağını, oluşumun sadece CHP'lilerle sınırlı olmayacağını, Türkiye İttifakı anlayışıyla tüm kesimlere açık bir yapıda olacağını söyledi.