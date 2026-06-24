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Erdoğan: NATO zirvesinde Trump ile baş başa görüşme olacak

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Trump ile NATO zirvesinde baş başa görüşme büyük ihtimalle olacak." dedi. İki lider 7-8 Temmuz'da Ankara'da gerçekleştirilecek NATO zirvesinde bir araya gelecek.
Erdoğan: NATO zirvesinde Trump ile baş başa görüşme olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı sonrasında gazetecilere konuştu.

Ankara'da gerçekleşecek NATO zirvesine ilişkin olarak olarak, "Trump ile NATO zirvesinde baş başa görüşme büyük ihtimalle olacak." ifadelerini kullandı.

TRUMP, TÜRKİYE'YE GELİYOR

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz hafta hizmete giren yeni Air Force One için düzenlenen törende konuşmuştu.

Trump, Ankara'da gerçekleştirilecek zirveye katılacağını burada doğrulayarak, "Yakında Türkiye'ye gideceğim." demişti.

“İTTİFAK TARİHİNİN EN ÖNEMLİ TOPLANTISI”

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da daha önce yaptığı açıklamada, Trump'ın Ankara'daki NATO zirvesi ne katılacağını açıklamıştı. Rubio, “ABD Başkanı Donald Trump Türkiye'deki NATO zirvesine katılacak. Bu, ittifak tarihinin en önemli toplantısı olacak.” dedi.

Bu Trump'ın ikinci başkanlık döneminde Türkiye'ye gerçekleştireceği ilk resmi ziyaret olacak.

7-8 Temmuz tarihinde Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi, ittifakın 36. liderler toplantısı olacak. Türkiye, 2004 İstanbul Zirvesi'nin ardından ikinci kez NATO liderlerine ev sahipliği yapmış olacak.

 

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