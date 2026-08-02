Liberal Demokrasi Hareketi, İstanbul’da kampa katıldı

LDH’den yapılan açıklamaya göre, Friedrich Naumann Vakfı Türkiye ile 3H Hareketi iş birliğinde 27-31 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen kamp kapsamında “Inspiring Talk: KKTC” başlıklı oturum gerçekleştirildi.

Görgüner ve Kurt, oturumda Kıbrıs sorunu, KKTC’nin siyasi yapısı, demokratik gelişim süreci, ifade özgürlüğü, gençlerin karşılaştığı sorunlar ve sivil toplumun rolüne ilişkin değerlendirmelerde bulunarak katılımcıların sorularını yanıtladı.

-LDH temsilcileri, IFLRY Başkanı Hania Knio ile görüştü

LDH temsilcileri, kamp kapsamında Uluslararası Liberal Gençlik Federasyonu (IFLRY) Başkanı Hania Knio ile de görüştü.

Görüşmede, iki kuruluş arasında geliştirilebilecek iş birliği alanları, LDH’nin uluslararası liberal gençlik ağıyla ilişkilerinin güçlendirilmesi, olası üyelik süreçleri ve ortak etkinlikler ele alındı.

Türkiye ve Kuzey Kıbrıs’tan gençlerin katıldığı kampta demokrasi, popülizm, insan hakları, iklim krizi, göç, dezenformasyon ve sosyal medya gibi konularda oturumlar ve atölye çalışmaları düzenlendi.