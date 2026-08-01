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Ahmet Zort: Patates Festivali her yıl daha da güçlenerek yoluna devam edecek

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Ahmet Zort, 12. Patates Kültür, Sanat ve Spor Festivali'nde üretici ve vatandaşlarla bir araya geldiklerini belirterek, festivalin her geçen yıl daha da güçlenerek kurumsallaşması için çalışacaklarını söyledi.
Ahmet Zort: Patates Festivali her yıl daha da güçlenerek yoluna devam edecek

Beyarmudu Belediyesi Bağımsız Belediye Başkan Adayı Ahmet Zort, bölgenin en önemli etkinliklerinden biri olarak nitelendirdiği Beyarmudu Belediyesi 12. Patates Kültür, Sanat ve Spor Festivali'nde üreticiler ve vatandaşlarla bir araya geldiklerini açıkladı.

Festival kapsamında birçok üretici ve vatandaşla sohbet etme fırsatı bulduklarını ifade eden Zort, festivali ziyaret eden milletvekilleriyle birlikte yöreye özgü birçok lezzetli ve otantik ürünü de tatma imkânı bulduklarını belirtti.

Patates Festivali'nin 12 yıldır aralıksız devam ettiğine dikkat çeken Zort, etkinliğin her geçen yıl daha da güçlenerek kurumsallaşması için el birliğiyle çalışacaklarını vurguladı.

Zort, açıklamasının sonunda festivalin düzenlenmesinde emeği geçen organizasyon ekibini ve sahnede görev alan herkesi tebrik etti.

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