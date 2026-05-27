Gazimağusa’ta alkollü şahsın çıkardığı olayda apartman camları kırıldı

Polis açıklamasına göre, 26 Mayıs 2026 tarihinde saat 20.30 sıralarında, C.Ç. (29) kalmakta olduğu apartmanın merdiven boşluğunda 140 miligram alkollü içki tesiri altında sarhoş olduğu sırada, iki pencere camına kasten vurup kırarak hasara uğrattı.
Olayın ardından şahsın Savaş Sokak üzerinde yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık verdiği belirtildi.
Bahse konu şahsın suçüstü tutuklandığı, soruşturmanın ise devam ettiği açıklandı.
