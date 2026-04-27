Mağusa'da kanalizasyon çalışmaları devam ediyor

Gazimağusa Belediyesi tarafından yürütülen 4. Etap Kanalizasyon Hatları Yapım İşleri (3. Kısım) İhalesi süreci tamamlandı. İhale sonucunda yüklenici firma olarak Binbir Construction belirlenirken, mukavele bugün imzalanarak çalışmalar resmen başlatıldı.

Gazimağusa Belediye Başkanı Dr. Süleyman Uluçay ile yüklenici firma Binbir Construction Direktörü Erdim Oras arasında imzalanan sözleşme ile birlikte, kent altyapısının güçlendirilmesine yönelik önemli bir adım daha hayata geçirilmiş oldu.

İhale Komisyonu Başkanı Özkan Oza ile İhale Komisyonu Üyesi Özgür Dedeoğlu da tanık olarak sözleşmeye imza koydu.

Proje kapsamında, Bozkurt Sokak ile Şht. T. Aslanali Sokak üzerinde kanalizasyon ana hat çalışmaları gerçekleştirilecek. Çalışmalar çerçevesinde boru döşeme işleri, menhol yerleştirme, izolasyon uygulamaları ile kapatma ve sıkıştırma işlemleri yapılacak.

27 Nisan 2026 tarihinde başlayan çalışmaların, planlanan iş programına göre 15 Mayıs 2026 tarihinde tamamlanması hedefleniyor.

Gazimağusa Belediye Başkanı Dr. Süleyman Uluçay, kent altyapısının modernizasyonu ve yaşam kalitesinin artırılması adına kanalizasyon yatırımlarının büyük önem taşıdığını belirterek, planlı altyapı çalışmalarının etap etap sürdürüleceğini ifade etti.

Başkan Uluçay, Gazimağusa Belediyesi’nin, altyapı yatırımlarıyla kentin geleceğine kalıcı çözümler üretmeye ve vatandaşların yaşam standartlarını yükseltmeye yönelik çalışmalarına kararlılıkla devam edeceğini kaydetti.