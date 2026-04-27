  • BIST 12433.5
  • Altın 6808.1
  • Dolar 45.023
  • Euro 52.9358
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKAHürmüz’de tansiyon yükseldi: Ablukayı delmeye çalışan İran gemisi vuruldu!

Mağusa'da kanalizasyon çalışmaları devam ediyor

» »
Çalışmalar Bozkurt Sokak ve Şht. Tuncay Aslanali Sokak’ta başladı
Gazimağusa Belediyesi tarafından yürütülen 4. Etap Kanalizasyon Hatları Yapım İşleri (3. Kısım) İhalesi süreci tamamlandı. İhale sonucunda yüklenici firma olarak Binbir Construction belirlenirken, mukavele bugün imzalanarak çalışmalar resmen başlatıldı.

Gazimağusa Belediye Başkanı Dr. Süleyman Uluçay ile yüklenici firma Binbir Construction Direktörü Erdim Oras arasında imzalanan sözleşme ile birlikte, kent altyapısının güçlendirilmesine yönelik önemli bir adım daha hayata geçirilmiş oldu.

İhale Komisyonu Başkanı Özkan Oza ile İhale Komisyonu Üyesi Özgür Dedeoğlu da tanık olarak sözleşmeye imza koydu.

Proje kapsamında, Bozkurt Sokak ile Şht. T. Aslanali Sokak üzerinde kanalizasyon ana hat çalışmaları gerçekleştirilecek. Çalışmalar çerçevesinde boru döşeme işleri, menhol yerleştirme, izolasyon uygulamaları ile kapatma ve sıkıştırma işlemleri yapılacak.

27 Nisan 2026 tarihinde başlayan çalışmaların, planlanan iş programına göre 15 Mayıs 2026 tarihinde tamamlanması hedefleniyor.

Gazimağusa Belediye Başkanı Dr. Süleyman Uluçay, kent altyapısının modernizasyonu ve yaşam kalitesinin artırılması adına kanalizasyon yatırımlarının büyük önem taşıdığını belirterek, planlı altyapı çalışmalarının etap etap sürdürüleceğini ifade etti.

Başkan Uluçay, Gazimağusa Belediyesi’nin, altyapı yatırımlarıyla kentin geleceğine kalıcı çözümler üretmeye ve vatandaşların yaşam standartlarını yükseltmeye yönelik çalışmalarına kararlılıkla devam edeceğini kaydetti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gazimağusa'daki denetimlerde 800 kilogram et imha edildi13 Nisan 2026 Pazartesi 14:43
  • Sahtekarlıkla 2 bin 345 euro, 2 bin 700 STG ve 1 milyon TL temin etti!03 Nisan 2026 Cuma 15:19
  • Gazimağusa’da bir restoran mühürlendi29 Mart 2026 Pazar 11:21
  • UIluçay GMB Başkanlığına yeniden aday26 Mart 2026 Perşembe 13:53
  • Tabanca gösterdi şiddet tehtidinde bulundu20 Mart 2026 Cuma 12:07
  • Gazimağusa’da geri geri giden araç yayaya çarptı19 Mart 2026 Perşembe 13:31
  • Gazimağusa’da Derbeder Şahıs Tutuklandı10 Mart 2026 Salı 17:03
  • Mağusa PGM hücrelerinde tutuklu bulunan 2 şahıs firar04 Mart 2026 Çarşamba 10:46
  • Polisten “Kırık Camlar Operasyonu”: Gazimağusa’da dükkan açma ve hırsızlık!27 Şubat 2026 Cuma 09:22
  • Gazimağusa'da genç yaşta ani ölüm... Evinde ölü bulundu25 Şubat 2026 Çarşamba 15:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti