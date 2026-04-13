Gazimağusa'daki denetimlerde 800 kilogram et imha edildi

Gazimağusa Belediyesi Zabıta Birimi’nin yaptığı kontrollerde yaklaşık 800 kilogram et ürününün uygunsuz koşullarda saklandığı belirlenerek imha edildi.
Gazimağusa'daki denetimlerde 800 kilogram et imha edildi

Gazimağusa Belediyesi Zabıta Birimi, Gıda Mühendisleri Odası ile imzalanan protokol kapsamında kent genelinde denetimlerini sürdürdü. Bu çerçevede Zabıta ekipleri, gıda mühendisi eşliğinde Cumartesi günü kentte faaliyet gösteren 8 süpermarkette ve bu marketlerde yer alan şarküteri ile kasap reyonlarında kapsamlı incelemeler gerçekleştirdi.

Denetimlerde, 8 süpermarketin tamamında sağlık karnesi, hijyen koşulları ve işletme izinleriyle ilgili eksiklikler tespit edildi. İşletmelere, söz konusu eksikliklerin giderilmesi için yasal süre tanındı.

Kasap reyonlarında yapılan kontrollerde ise yaklaşık 800 kilogram muhtelif et ürününün uygun muhafaza koşullarında saklanmadığı ve paketleme kurallarına uyulmadığı belirlendi. Halk sağlığını tehdit eden ürünlere el konularak imha edildi.

Belediye, halk sağlığının korunması amacıyla denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtirken, tüm işletmelere hijyen ve gıda güvenliği kurallarına eksiksiz uyma çağrısında bulundu.

