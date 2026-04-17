GMB sivrisinek mücadelesine devam ediyor

Gazimağusa Belediyesi, sivrisinekle mücadelede yıl boyunca sineklerin üreyebileceği kaynak noktaların ortadan kaldırılması için yaptığı çalışmalara devam ediyor.
Şubat ayından itibaren sulak alanlarda larva mücadelesi yapan ekipler Çanakkale Göleti, Gülseren Göleti ile birlikte dere yatakları, sazlık alanlar, açık kuyu ve bahçe sulama havuzları, diğer havuzlar inşaatlardaki su birikintileri gibi geniş bir alan çevreyle uyumlu larvasit ilaçlar kullanarak ilaçlıyor. Ayrıca Gülseren Göleti ve Çanakkale Göleti’nde Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ile iş birliğinde larvaların üremesine zemin oluşturan sık kamışlık alanlar temizlenirken,  dere yataklarında suyun akışını sağlamak için temizlik çalışması da yapıldı. Hem Çanakkale hem Gülseren Göleti Şubat ayından itibaren 3 kez ilaçlanırken, göletin tamamının ilaçlanması için drone türü araçlarla ilaçlama yapma hazırlığı da yapılıyor.

Büyük Sanayi Bölgesi, Tuzla Mahallesi, Mağusa Suriçi’nde su sarnıcı, MTG sahasının yanındaki su kanalı, su drenajlarının ilaçlamasını da tamamladı. Larvasit ilaçlamanın yanında rutin olarak her bölge için belirlenen program çerçevesinde rögarlarda jel ilaçlaması da yapılarak haşereye karşı genel mücadele de sürdürülüyor. Mart’ın ortasından itibaren ise gezici araçlarla uçkun ilaçlaması da yapılıyor.

 

Gazimağusa Belediye Sağlık Şubesi Amiri İlke Soyer, kış döneminde kontrol dışı su birikintisi olan her yerde önce tespit ve larvanın üremesine zemin olan noktaların ortadan kaldırılması için çalışan ekiplerin Şubat ayından itibaren çalışmalarını larva mücadelesine yoğunlaştırdığını, larvalarla mücadelede etkili sonuçlar almayı amaçladıklarını kaydetti. Soyer, halkımızın sıkıntısız bir yaz geçirmek için yoğun çaba içinde olduklarını, doğal yaşam için tehdit oluşturmayan ve çevreyle uyumlu biyolojik ilaçlarla göletlerin her noktasının ilaçlandığını söyledi.

Soyer, sulak alanlarda sürdürülen mücadelenin yanında sivrisinek larvalarının üremesini engellemek için kent halkını, kendi yaşam alanlarında açıkta su birikintisi bırakmama konusunda dikkatli olmaları çağrısında bulundu. Soyer, evlerde depo kapaklarının açık bırakılması, kova, lastik içi gibi yerlerde oluşan durağan su birikintilerinde sivrisinek larvalarının ürediğini, kent halkının bu unsurlara dikkat ederek mücadeleye katkı sağlayabileceğine vurgu yaptı.

 

