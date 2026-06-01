İskele’de 64 Yaşındaki Şahıs Evinde Hayatını Kaybetti

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, olay 31 Mayıs 2026 tarihinde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. İskele’deki ikametgahında aniden rahatsızlanan Mehmet Demir’in yaşamını yitirdiği belirlendi.
Görevli doktor tarafından cansız beden üzerinde yapılan ilk fiziki muayenede, herhangi bir darp veya cebir izine rastlanmadığı açıklandı.
Demir’in kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucunda belirlenecek. Olayla ilgili polis soruşturması sürüyor.
