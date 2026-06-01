Alsancak’ta 48 Yaşındaki Şahıs Hayatını Kaybetti

Alsancak’ta yaşayan 48 yaşındaki Murat Tezkol, evinde aniden rahatsızlanmasının ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, olay 1 Haziran 2026 tarihinde saat 03.00 sıralarında meydana geldi. İkametgahında aniden rahatsızlanan Murat Tezkol, ambulansla Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ne kaldırıldı.
Tezkol, hastanede doktorlar tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kesin ölüm sebebinin yapılacak otopsi sonucunda belirleneceği belirtilirken, olayla ilgili polis soruşturmasının sürdüğü bildirildi.
