Girne’de Bıçaklı Saldırı: 21 Yaşındaki Zanlı Tutuklandı

Girne’de 31 Mart 2026 tarihinde saat 21.00 sıralarında meydana gelen olayda, 21 yaşındaki H.C.’nin, ikametgahında arkadaşı 23 yaşındaki I.L.’yi ciddi şekilde darp edip bıçakla yaraladığı bildirildi.
Polis açıklamasına göre, H.C.’nin kendisiyle konuşmadığı gerekçesiyle I.L.’nin yüzüne yumruk attığı ve çekip yere düşürdüğü, ardından ise tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu bıçak ile sol kulağından yaraladığı tespit edildi.
Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında zanlı olarak aranan H.C., 21 Nisan 2026 tarihinde Girne’de tespit edilerek tutuklandı.
Soruşturma devam ediyor.
