Girne’de operasyon: 2 kişi tutuklandı

Polis açıklamasına göre, 13 Mayıs 2026 tarihinde saat 13.30 sıralarında düzenlenen operasyonda, H.A. (E-19) ve A.T.’nin (E-27) tasarruflarında toplam 15 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirildi.
Operasyonda ayrıca üzerlerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi, rulo haline getirilmiş 5 TL’lik banknot, kaşık, tabak ve kase emare olarak alındı.
Bahse konu şahıslar tutuklanırken, soruşturmanın devam ettiği belirtildi.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.