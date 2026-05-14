Girne’de operasyon: 2 kişi tutuklandı

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından Güzelyalı’da gerçekleştirilen operasyonda, iki kişi uyuşturucu madde tasarrufu suçundan tutuklandı.
Polis açıklamasına göre, 13 Mayıs 2026 tarihinde saat 13.30 sıralarında düzenlenen operasyonda, H.A. (E-19) ve A.T.’nin (E-27) tasarruflarında toplam 15 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirildi.

Operasyonda ayrıca üzerlerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi, rulo haline getirilmiş 5 TL’lik banknot, kaşık, tabak ve kase emare olarak alındı.

Bahse konu şahıslar tutuklanırken, soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
