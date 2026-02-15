  • BIST 12433.5
  • Altın 7075.06
  • Dolar 43.7242
  • Euro 51.9199
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKATrump ve Netanyahu Tahran’a karşı ortak stratejide anlaştı

Ataser, Alsancak'ta yıkılan 125 yıllık tarihi bina için suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı

» »
Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediye Başkanı Fırat Ataser, koruma alanı içinde ve listeli eski eser statüsündeki binanın izinsiz yıkıldığını belirterek sorumlular hakkında polise suç duyurusunda bulunacaklarını ve sürecin mahkemeye taşınacağını açıkladı.
Ataser, Alsancak'ta yıkılan 125 yıllık tarihi bina için suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı

Ataser, koruma alanı içerisinde ve listeli eski eser statüsünde bulunan bir binanın izinsiz şekilde yıkıldığını belirterek sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Ataser, geçtiğimiz hafta eski eser niteliği taşıyan ve listelenen binalarla ilgili tespit çalışması yaptıklarını, yıkılan binanın da bu listeye dahil edildiğini söyledi. Belediyenin ve kaymakamlığın yıkım izni bulunmadığını vurgulayan Ataser, “Burası koruma alanı içerisindedir. Tüm uyarılarımıza rağmen bu bina dün akşamüstü yıkıldı” dedi.

Belediye ekiplerinin cuma günü bölgeye giderek binanın listeli olduğunu ve herhangi bir işlem yapılmaması gerektiğini bildirdiğini ifade eden Ataser, imar birimine de konuyla ilgili çok sayıda telefon geldiğini kaydetti. Buna rağmen yıkımın gerçekleştirildiğini belirten Ataser, yıkımın hangi izinle yapıldığını sordu.

Yıkımı “bölgeye yapılmış büyük bir ihanet” olarak nitelendiren Ataser, dozer operatöründen talimatı verene kadar herkes hakkında şikâyetçi olacaklarını söyledi. Polise suç duyurusunda bulunulacağını ve sürecin mahkemeye taşınacağını belirten Ataser, işlemlerin başlatıldığını açıkladı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Girne’de araç yangını04 Ocak 2026 Pazar 10:45
  • Çatalköy İlkokulunda “Minik Şefler Mutfağı” Açıldı29 Aralık 2025 Pazartesi 18:44
  • Girne’de  bir kişiyi ciddi şekilde darp eden 18 yaşındaki genç tutuklandı 28 Aralık 2025 Pazar 15:54
  • Alsancak’ta iş kazası: 42 yaşındaki işçi yaralandı13 Aralık 2025 Cumartesi 12:48
  • Murat Şenkul: “Çocuklarınızı okula göndermeyin”09 Aralık 2025 Salı 09:23
  • Girne'de pazar günü ‘Yılbaşı Şenliği’ düzenleniyor04 Aralık 2025 Perşembe 18:55
  • Girne Turizm Limanı’nda demirli gemide iş kazası: 1 kişi ağır yaralandı30 Kasım 2025 Pazar 11:22
  • Girne Polis Müdürlüğüne ait 155 Polis İmdat Hattı arızalı09 Kasım 2025 Pazar 10:44
  • Ziya Rızkı ölüm yıldönümünde törenlerle anılacak23 Ekim 2025 Perşembe 15:50
  • Girne’de bazı bölgelerde yarın üç saatlik elektrik kesintisi23 Ekim 2025 Perşembe 15:48
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti