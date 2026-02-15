Ataser, Alsancak'ta yıkılan 125 yıllık tarihi bina için suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı

Ataser, koruma alanı içerisinde ve listeli eski eser statüsünde bulunan bir binanın izinsiz şekilde yıkıldığını belirterek sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Ataser, geçtiğimiz hafta eski eser niteliği taşıyan ve listelenen binalarla ilgili tespit çalışması yaptıklarını, yıkılan binanın da bu listeye dahil edildiğini söyledi. Belediyenin ve kaymakamlığın yıkım izni bulunmadığını vurgulayan Ataser, “Burası koruma alanı içerisindedir. Tüm uyarılarımıza rağmen bu bina dün akşamüstü yıkıldı” dedi.

Belediye ekiplerinin cuma günü bölgeye giderek binanın listeli olduğunu ve herhangi bir işlem yapılmaması gerektiğini bildirdiğini ifade eden Ataser, imar birimine de konuyla ilgili çok sayıda telefon geldiğini kaydetti. Buna rağmen yıkımın gerçekleştirildiğini belirten Ataser, yıkımın hangi izinle yapıldığını sordu.

Yıkımı “bölgeye yapılmış büyük bir ihanet” olarak nitelendiren Ataser, dozer operatöründen talimatı verene kadar herkes hakkında şikâyetçi olacaklarını söyledi. Polise suç duyurusunda bulunulacağını ve sürecin mahkemeye taşınacağını belirten Ataser, işlemlerin başlatıldığını açıkladı.