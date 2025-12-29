Çatalköy İlkokulunda “Minik Şefler Mutfağı” Açıldı

Açılış töreninde vakıf adına İçim Çağıner Kavuklu ile Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok açıklamalarda bulundu. Projenin önemine dikkat çeken yetkililer, bu tür uygulamaların yaygınlaşması gerektiğini vurguladı.

“ÇOCUKLAR GÜNLÜK YAŞAM BECERİLERİNİ ERKEN YAŞTA KAZANMALI”

Açılışta konuşan Başkan Ceyhun Kırok, mutfak eğitiminin çocukların günlük yaşam becerileri açısından büyük önem taşıdığını belirterek, “Bu tür mutfaklar her okulda yok. Çocukların erken yaşta mutfakla tanışması, sorumluluk bilinci kazanması açısından çok değerli. İnşallah bu tür çalışmalar tüm okullara yayılır. Bunun Çatalköy’de hayata geçirilmiş olmasından büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.

Kırok, Esentepe’de yapımı devam eden okulda da benzer bir mutfak eğitimi alanının oluşturulmasının hedeflendiğini belirterek, bu projelerin çocukların yaşam becerilerine önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

Mutfak ortamında ısı, ateş ve dikkatle kullanılması gereken araçlar bulunduğuna dikkat çeken Kırok, çocukların bu alanlarda bilinçli ve kontrollü şekilde eğitileceğini söyledi.

Başkan Kırok ayrıca, İçim Çağıner Kavuklu’nun ilkokul öğretmeni olduğunu hatırlatarak, emekli öğretmen Nurten Emiroğlu tarafından hazırlanan tariflerin derlenerek bir yemek kitabı haline getirileceğini ve öğrencilere dağıtılacağını açıkladı.

Bu çalışmayla yalnızca yemek yapma becerilerinin değil, Kıbrıs’a özgü mutfak kültürünün de öğrencilere aktarılmasının amaçlandığı belirtildi. Aynı zamanda, farklı ülkelerden gelerek bölgede eğitim gören öğrenciler ve ailelerinin de yerel kültürü tanımasına katkı sağlanacağı vurgulandı.

Konuşmasının sonunda Başkan Kırok, projeye verdikleri destekten dolayı vakfa, özellikle İçim Kavuklu Çağıner ve Dimağ Çağıner’e teşekkür ederek, belediye–vakıf iş birliğinin ilerleyen dönemde de sürdürülmesini temenni etti.

“BİRLİKTE ÜRETMENİN MUTLULUĞU BURADA BAŞLIYOR”

Açılışta konuşan İçim Çağıner Kavuklu ise, Tangül–Ünal Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı olarak projeye destek vermekten büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

Dijitalleşen dünyada bilgiye erişimin kolaylaştığını ancak eğitim sisteminin de bu dönüşüme ayak uydurması gerektiğini ifade eden Kavuklu, empati kurabilen, özgüveni yüksek ve üretmekten mutluluk duyan bireyler yetiştirmenin önemine dikkat çekti.

Bu alanın yalnızca bir mutfak olmadığını vurgulayan Kavuklu, çocukların burada birlikte üretmeyi, paylaşmayı ve sorumluluk almayı deneyimleyeceklerini söyledi. Kendisinin de bir ilkokul öğretmeni olduğunu hatırlatan Kavuklu, emekli öğretmen Nurten Emiroğlu’nun hayatlarında bıraktığı kalıcı etkilere değinerek, bu projenin Çatalköy İlkokuluyla başlayıp tüm okullara yayılmasının hedeflendiğini belirtti.

Kavuklu ayrıca, ev ekonomisi derslerinin yeniden eğitim gündemine alınması gerektiğini vurguladı.