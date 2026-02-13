  • BIST 12433.5
  • Altın 7064.18
  • Dolar 43.7343
  • Euro 51.9097
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAGazimağusa’da mühürlü iş yerinin faaliyetine kaçak devam ettiği tespit edildi!

Ataoğlu, Kazakistan'ın Güney Kıbrıs'a uçak seferlerini başlatacağını duyurması sonrası açıklama yaptı

» »
Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Kazakistan'ın Güney Kıbrıs'a uçak seferlerini başlatacağını duyurması sonrası açıklama yaptı.
Ataoğlu, Kazakistan'ın Güney Kıbrıs'a uçak seferlerini başlatacağını duyurması sonrası açıklama yaptı

"Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin, Kazakistan ile karşılıklı uçak seferleri başlatacağı yönündeki açıklamalarını dikkatle takip etmekteyiz. Rum makamlarının bu gelişmeyi “tarihi önemde” olarak nitelendirmesi, meselenin turizm boyutunun ötesinde siyasi bir zeminde ele alındığını açıkça ortaya koymaktadır.

Kazakistan, Türk dünyasının önemli ve saygın bir devletidir. Aynı zamanda Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında iş birliği içinde bulunduğumuz kardeş bir ülkedir. Bu çerçevede, Rum Yönetimi’nin son dönemde özellikle Türk dünyası ülkeleri nezdinde yürüttüğü diplomatik ve ekonomik açılım girişimlerini dikkatle değerlendiriyoruz.

Turizm alanındaki her gelişmenin ülkeler açısından ekonomik bir değer taşıdığı açıktır. Ancak Güney Kıbrıs’ın bu tür adımları, Kıbrıs Türk halkının hak ve statüsünü yok sayan tek taraflı politikalarının bir devamı niteliğindedir. Ada üzerindeki iki eşit halk ve iki ayrı devlet gerçeği görmezden gelinerek atılan her adım, bölgede kalıcı ve adil bir çözüme hizmet etmemektedir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak bizler, turizmi siyasi manipülasyon aracı değil; kültürlerin buluştuğu, halkların yakınlaştığı bir köprü olarak görmekteyiz. Anavatan Türkiye ile yürüttüğümüz güçlü iş birliği, “Ada Kıbrıs” vizyonumuz ve alternatif pazarlara yönelik stratejik açılımlarımız sayesinde turizm sektörümüzü daha da güçlendirme kararlılığındayız.
Türk dünyası ile ilişkilerimizin geliştirilmesi, doğrudan temasların artırılması ve karşılıklı turizm hareketliliğinin güçlendirilmesi bizim için stratejik önceliktir. Bu bağlamda kardeş ülkelerle iş birliğimizi daha ileri taşımaya yönelik çalışmalarımız kesintisiz şekilde sürecektir.

Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarlarını her platformda savunmaya, turizm başta olmak üzere tüm alanlarda uluslararası görünürlüğümüzü artırmaya devam edeceğiz."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Simon Aykut Cuma günü İsrail'e iade ediliyor13 Şubat 2026 Cuma 12:01
  • Kazakistan'dan Kıbrıs'a uçak seferleri başlıyor13 Şubat 2026 Cuma 10:08
  • Gürkut: Kamu Hekim Yasası İçin Çalışmalar Başlıyor, Grev askıya Alındı13 Şubat 2026 Cuma 09:16
  • Maliye Bakanlığı’nda e-fatura toplantısı gerçekleştirildi12 Şubat 2026 Perşembe 19:46
  • Dikkat fırtına uyarısı!12 Şubat 2026 Perşembe 19:43
  • Hasan Taçoy; “Gerçek UBP’liler bugün bir büyük darbe daha almıştır”12 Şubat 2026 Perşembe 19:18
  • Sıla Usar İncirli: Güvensizlik Önergesi’ni yakında Meclis’e sunacağız12 Şubat 2026 Perşembe 18:07
  • DAÜ BİR-SEN: “Sendikalı Olmak Anayasal Haktır, İşten Çıkarmalar Kabul Edilemez”12 Şubat 2026 Perşembe 17:44
  • Çalışma Bakanlığı: Tüm iyi niyetli girişimlere rağmen EKTAM işveren tarafı toplantıya katılmadı12 Şubat 2026 Perşembe 16:39
  • UBP'de kongreler mahkemelik oldu! Mahkeme 9 kongreyi iptal etti!12 Şubat 2026 Perşembe 16:36
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti