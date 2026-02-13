Ataoğlu, Kazakistan'ın Güney Kıbrıs'a uçak seferlerini başlatacağını duyurması sonrası açıklama yaptı

"Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin, Kazakistan ile karşılıklı uçak seferleri başlatacağı yönündeki açıklamalarını dikkatle takip etmekteyiz. Rum makamlarının bu gelişmeyi “tarihi önemde” olarak nitelendirmesi, meselenin turizm boyutunun ötesinde siyasi bir zeminde ele alındığını açıkça ortaya koymaktadır.

Kazakistan, Türk dünyasının önemli ve saygın bir devletidir. Aynı zamanda Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında iş birliği içinde bulunduğumuz kardeş bir ülkedir. Bu çerçevede, Rum Yönetimi’nin son dönemde özellikle Türk dünyası ülkeleri nezdinde yürüttüğü diplomatik ve ekonomik açılım girişimlerini dikkatle değerlendiriyoruz.

Turizm alanındaki her gelişmenin ülkeler açısından ekonomik bir değer taşıdığı açıktır. Ancak Güney Kıbrıs’ın bu tür adımları, Kıbrıs Türk halkının hak ve statüsünü yok sayan tek taraflı politikalarının bir devamı niteliğindedir. Ada üzerindeki iki eşit halk ve iki ayrı devlet gerçeği görmezden gelinerek atılan her adım, bölgede kalıcı ve adil bir çözüme hizmet etmemektedir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak bizler, turizmi siyasi manipülasyon aracı değil; kültürlerin buluştuğu, halkların yakınlaştığı bir köprü olarak görmekteyiz. Anavatan Türkiye ile yürüttüğümüz güçlü iş birliği, “Ada Kıbrıs” vizyonumuz ve alternatif pazarlara yönelik stratejik açılımlarımız sayesinde turizm sektörümüzü daha da güçlendirme kararlılığındayız.

Türk dünyası ile ilişkilerimizin geliştirilmesi, doğrudan temasların artırılması ve karşılıklı turizm hareketliliğinin güçlendirilmesi bizim için stratejik önceliktir. Bu bağlamda kardeş ülkelerle iş birliğimizi daha ileri taşımaya yönelik çalışmalarımız kesintisiz şekilde sürecektir.

Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarlarını her platformda savunmaya, turizm başta olmak üzere tüm alanlarda uluslararası görünürlüğümüzü artırmaya devam edeceğiz."