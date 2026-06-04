KTTO: “Enerji Sorunu Yeni Zamlarla Çözülemez”

Açıklamada, bayram tatili öncesinde yürürlüğe giren zammın, yaz aylarında artan elektrik tüketimiyle birlikte hem işletmeleri hem de hane halkını olumsuz etkileyeceği belirtildi.

Elektrik üretimi, dağıtımı ve fiyatlandırmasının uzun yıllardır ülkenin temel sorunlarından biri haline geldiğine dikkat çekilen açıklamada, her yıl yapılan zamların toplumda büyük tepki yarattığı, buna rağmen enerji sorununun kalıcı çözümlerle ele alınmadığı ifade edildi.

KTTO, KKTC’nin ciddi bir enerji sorunu bulunduğunu belirterek, ada ülkesi olmanın ve yaşanan siyasi zorlukların dikkate alınması gerektiğini kaydetti. Açıklamada, enerji alanında kısa, orta ve uzun vadeli planlamaların yapılmasının, bu planların düzenli olarak güncellenmesinin ve kamuoyuyla paylaşılmasının kaçınılmaz olduğu vurgulandı.

Enerji planlamasının hükümetin temel sorumluluklarından biri olduğuna işaret edilen açıklamada, hükümetin bugüne kadar enerji politikalarına ilişkin somut bir yol haritasını kamuoyuyla paylaşmadığı savunuldu.

KTTO, enerji alanında geliştirilecek tüm projelerde güneş enerjisinin öncelikli olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, enerji maliyetlerinin düşürülmesi amacıyla hazırlanacak projelerde KKTC makamları, sivil toplum örgütleri ve uzmanların aktif şekilde yer almasının önemine dikkat çekti.

Açıklamada ayrıca, Kıbrıs Türk Ticaret Odası'nın enerji konusunda üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye ve kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceği ifade edildi.

Enerji sorununun akaryakıt fiyatlarına bağlı yeni zamlarla çözülemeyeceğinin altı çizilen açıklamada, maliyet artışlarının kontrol altına alınamaması halinde KKTC ekonomisinin ilerleme kaydetmesinin mümkün olmayacağı belirtildi.

KTTO, hükümete çağrıda bulunarak enerji konusunda izlenen politikaların ve geleceğe yönelik planların acilen kamuoyuyla paylaşılmasını, hane halkı ile işletmelerin enerji yatırımlarına yön verecek bir yol haritasının ortaya konulmasını istedi.