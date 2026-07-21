Ahmet Orun: "Neden olmasın?" dedi İskele Belediye Başkanlığı adaylığına ışık yaktı...

Ahmet Orun, adının İskele Belediye Başkan adayı olarak duyulmasından sonra yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:"Kararımı henüz açıklamadım... Ama neden olmasın?"

Kamuoyunda geniş yankı uyandıran bu iddiaların ardından Ahbap Gazetesi, Ahmet Orun'a telefonla ulaştı.

Orun, adaylık konusunda henüz kesin bir karar vermediğini belirtirken, kapıyı da tamamen kapatmadı.

Ahmet Orun, Ahbap Gazetesi'ne özel açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Kararımı henüz açıklamadım... Ama neden olmasın?"

Ahmet Orun , halen İskele UBP Belediye Meclis üyeliği görevini sürdürüyor. Ahmet Orun bir önceki seçimde en çok oyu alarak Belediye Meclis üyesi seçilmişti.