İncirli: Halkın iktidarını kurmak için yola çıktık

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, kongrede partililer ve yurttaşlarla bir araya geldi. Kongreye, bölge halkı, partililer ve milletvekilleri katıldı. Sıla Usar İncirli, burada yaptığı konuşmada “Halkın iktidarını kurmak için yola çıktık; bu değişim koltuklardan, saltanattan, şatafattan değil, halktan gelecek” dedi.

Dayanışmanın ve mücadele ruhunun öne çıktığı kongrede, CTP Mehmetçik Bucak Örgütü Başkanı Cem Demiralp seçildi. Bucak Örgütü yönetiminde ise Seldinç Songul, Nuri Zorali, Abdi Çetinkayalı, Melek Kahyaoğlu, Hüseyin Küçüksu, Umut Karagün, Kemal Ceylanli ve Ali Çelebi yer aldı.

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli burada yaptığı konuşmada, ülkenin içinde bulunduğu tabloyu "tam bir çöküş, tam bir çürüme hali" olarak nitelendirdi ve yurttaşların hiçbir alanda insan onuruna yaraşır bir hizmet alamadığını belirtti. "İş, ehil olana değil torpili olana veriliyor; insanımız en temel hizmetlere ulaşamıyor, torpili olanın işi yürüyor. Kamusal kaynaklar har vurup harman savruluyor" diyen İncirli, değişimin yüksek makamlardan, saltanattan, şatafattan değil halktan geleceğini vurguladı. İncirli, CTP’nin halkın iktidarını kurmak ve güvenini yeniden tesis etmek için yola çıktığını belirterek "Halkın iktidarını kurmak için yola çıktık. Biz her kuruma, her kaynağa ganimet değil, emanet gözüyle bakarız. Bu değişim koltuklardan, saltanattan, şatafattan değil, halktan gelecek. Bir çocuğun geleceğini iki dudak arasında hapsedenlere karşıdır mücadelemiz" dedi.

"Yolsuzluğun, usulsüzlüğün ve iş bilmezliğin karşısında halkın iktidarını kuracağız"

Konuşmasının devamında yolsuzluk, usulsüzlük ve iş bilmezliğin karşısında halkın iktidarını kuracaklarını ifade eden Sıla Usar İncirli, çözümün "her kaynağa ganimet değil emanet gözüyle bakan" bir yönetim anlayışında olduğunu vurguladı. İncirli, CTP'nin yönetim anlayışını şöyle özetledi: “Biz memlekete, her kuruma, her kaynağa ganimet değil, emanet gözüyle bakarız. Yolsuzluğun, usulsüzlüğün ve iş bilmezliğin karşısında halkın iktidarını kuracağız Ne yapabileceğimizi merak edenlere CTP'li belediyelere bakmalarını öneririm”

Ayrıca konuşmasında çocukların ve gençlerin geleceğe dair taşıdığı kaygıya dikkat çeken İncirli, “Bugün çocuklarımız, gençlerimiz gelecek kaygısı içinde. Kendimize sormamız gereken soru şudur: Biz gelecek nesillerimiz için ne yapıyoruz?” diye sordu. Bu kaygının ancak ortak bir mücadeleyle aşılabileceğini vurgulayan İncirli, “Gençlerimiz bu ülkede hak ederek bir yere gelinebileceğine yeniden inanabilsin diye yürüyoruz” dedi. İncirli, “Bu, kimsenin tek başına yürüyemeyeceği kadar uzun bir yol; ama hep birlikte yürürsek, hiç kimsenin durduramayacağı kadar büyük bir güce dönüşürüz” ifadelerini kullandı. Birlik çağrısıyla konuşmasını tamamlayan İncirli, “Biz birbirimizi sokakta bulmadık. Biz halkız, biz haklıyız ve biz birlikteyiz” dedi.

Sarıçizmeli: Bu topraklara olan sevgimiz hiç değişmedi, hiç değişmeyecek

CTP Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkan Adayı Cemil Sarıçizmeli ise konuşmasında, Mehmetçik-Büyükkonuk’a ve ülkeye duydukları bağlılığın hiçbir zaman azalmadığını vurguladı. “Heyecanımız, inancımız, yaşadığımız coğrafyaya olan bağlılığımız, bu ülkeye dair sevgimiz hiç azalmadı, hiç değişmedi ve hiç değişmeyecek, hep inançlı kalacağız.” diyen Sarıçizmeli, Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin yıllardır halkın daha iyi bir yaşam sürmesi ve bölgenin gelişmesi için mücadele verdiğini ifade etti. Bu topraklarda doğup büyüdüklerini ve geleceklerini de burada kurmak istediklerini belirten Sarıçizmeli, bölgeye ilişkin hayallerini ve hedeflerini birlikte gerçekleştireceklerini söyledi.