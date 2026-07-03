  • BIST 14473.35
  • Altın 6285.83
  • Dolar 46.8015
  • Euro 53.628
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 32 °C
SON DAKİKAPetrol savaş öncesi fiyatlara döndü

İncirli: Halkın iktidarını kurmak için yola çıktık

» »
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Mehmetçik Bucak Kongresi yoğun bir katılımla gerçekleşti.
İncirli: Halkın iktidarını kurmak için yola çıktık

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, kongrede partililer ve yurttaşlarla bir araya geldi. Kongreye, bölge halkı, partililer ve milletvekilleri katıldı. Sıla Usar İncirli, burada yaptığı konuşmada “Halkın iktidarını kurmak için yola çıktık; bu değişim koltuklardan, saltanattan, şatafattan değil, halktan gelecek” dedi.

Dayanışmanın ve mücadele ruhunun öne çıktığı kongrede, CTP Mehmetçik Bucak Örgütü Başkanı Cem Demiralp seçildi. Bucak Örgütü yönetiminde ise Seldinç Songul, Nuri Zorali, Abdi Çetinkayalı, Melek Kahyaoğlu, Hüseyin Küçüksu, Umut Karagün, Kemal Ceylanli ve Ali Çelebi yer aldı.

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli burada yaptığı konuşmada, ülkenin içinde bulunduğu tabloyu "tam bir çöküş, tam bir çürüme hali" olarak nitelendirdi ve yurttaşların hiçbir alanda insan onuruna yaraşır bir hizmet alamadığını belirtti. "İş, ehil olana değil torpili olana veriliyor; insanımız en temel hizmetlere ulaşamıyor, torpili olanın işi yürüyor. Kamusal kaynaklar har vurup harman savruluyor" diyen İncirli, değişimin yüksek makamlardan, saltanattan, şatafattan değil halktan geleceğini vurguladı. İncirli, CTP’nin halkın iktidarını kurmak ve güvenini yeniden tesis etmek için yola çıktığını belirterek "Halkın iktidarını kurmak için yola çıktık. Biz her kuruma, her kaynağa ganimet değil, emanet gözüyle bakarız. Bu değişim koltuklardan, saltanattan, şatafattan değil, halktan gelecek. Bir çocuğun geleceğini iki dudak arasında hapsedenlere karşıdır mücadelemiz" dedi.

"Yolsuzluğun, usulsüzlüğün ve iş bilmezliğin karşısında halkın iktidarını kuracağız"

Konuşmasının devamında yolsuzluk, usulsüzlük ve iş bilmezliğin karşısında halkın iktidarını kuracaklarını ifade eden Sıla Usar İncirli, çözümün "her kaynağa ganimet değil emanet gözüyle bakan" bir yönetim anlayışında olduğunu vurguladı. İncirli, CTP'nin yönetim anlayışını şöyle özetledi: “Biz memlekete, her kuruma, her kaynağa ganimet değil, emanet gözüyle bakarız. Yolsuzluğun, usulsüzlüğün ve iş bilmezliğin karşısında halkın iktidarını kuracağız Ne yapabileceğimizi merak edenlere CTP'li belediyelere bakmalarını öneririm”
Ayrıca konuşmasında çocukların ve gençlerin geleceğe dair taşıdığı kaygıya dikkat çeken İncirli, “Bugün çocuklarımız, gençlerimiz gelecek kaygısı içinde. Kendimize sormamız gereken soru şudur: Biz gelecek nesillerimiz için ne yapıyoruz?” diye sordu. Bu kaygının ancak ortak bir mücadeleyle aşılabileceğini vurgulayan İncirli, “Gençlerimiz bu ülkede hak ederek bir yere gelinebileceğine yeniden inanabilsin diye yürüyoruz” dedi. İncirli, “Bu, kimsenin tek başına yürüyemeyeceği kadar uzun bir yol; ama hep birlikte yürürsek, hiç kimsenin durduramayacağı kadar büyük bir güce dönüşürüz” ifadelerini kullandı. Birlik çağrısıyla konuşmasını tamamlayan İncirli, “Biz birbirimizi sokakta bulmadık. Biz halkız, biz haklıyız ve biz birlikteyiz” dedi.

Sarıçizmeli: Bu topraklara olan sevgimiz hiç değişmedi, hiç değişmeyecek

CTP Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkan Adayı Cemil Sarıçizmeli ise konuşmasında, Mehmetçik-Büyükkonuk’a ve ülkeye duydukları bağlılığın hiçbir zaman azalmadığını vurguladı. “Heyecanımız, inancımız, yaşadığımız coğrafyaya olan bağlılığımız, bu ülkeye dair sevgimiz hiç azalmadı, hiç değişmedi ve hiç değişmeyecek, hep inançlı kalacağız.” diyen Sarıçizmeli, Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin yıllardır halkın daha iyi bir yaşam sürmesi ve bölgenin gelişmesi için mücadele verdiğini ifade etti. Bu topraklarda doğup büyüdüklerini ve geleceklerini de burada kurmak istediklerini belirten Sarıçizmeli, bölgeye ilişkin hayallerini ve hedeflerini birlikte gerçekleştireceklerini söyledi.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • TAM Parti ve CTP, İskele’de bir araya geldi23 Haziran 2026 Salı 14:26
  • İskele’de polise rüşvet teklif etti, tutuklandı20 Haziran 2026 Cumartesi 17:36
  • İskele’deki inşaatta "pes" dedirten görüntüler19 Haziran 2026 Cuma 20:27
  • İskele’de bazı bölgeler yarın iki saat elektriksiz kalacak17 Haziran 2026 Çarşamba 15:32
  • Tereke İlanı ... İskele Kaza Mahkemesi 64/202617 Haziran 2026 Çarşamba 09:49
  • İskele basketbolla güzel15 Haziran 2026 Pazartesi 08:37
  • Sarıçimeli CTP Büyükkonuk-Mehmetçik Belediye Başkan adayı11 Haziran 2026 Perşembe 22:57
  • Turizm Polisleri Yeni Sezonla Birlikte Göreve Başladı04 Haziran 2026 Perşembe 12:37
  • İskele ve köylerde Su hatlarını yenileme çalışmaları devam ediyor04 Haziran 2026 Perşembe 09:16
  • Yenierenköy’de Dam Çöktü: 15 Yaşındaki Genç Yaralandı02 Haziran 2026 Salı 17:17
    • ÖNE ÇIKANLAR
    • İncirli: Halkın iktidarını kurmak için yola çıktık
    • KHK, I. Derece Servis Sorumlu Hemşiresi terfi sınavı sürecini yeniden başlattı
    • "Düğme" adlı çocuk kitabı tüm kitap severlerle Storytel’de buluştu
    • Erhürman: "Telaşa mahal yok, süreci kararlılıkla takip ediyoruz"
    • Bu yalnızca acının yıl dönümü değil
    • Yeşil Barış Hareketi bölgesel sivil toplum buluşmalarını tamamladı
    • Komedyen Deniz Göktaş hakkında “dini değerleri aşağılama” gerekçesiyle soruşturma başlatıldı
    • Lefkoşa'nın güneyinde cinayete teşebbüs!
    • Kallas: Kıbrıs meselesinde barışçıl çözüme ulaşılması birçok sorunun önünü açacak
    • Öztürkler, Yenierenköy-Karpaz bölgesinde incelemelerde bulundu
    1/20
    YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti