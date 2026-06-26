İskele Festivali Başlıyor

KKTC’nin en köklü festivali Geleneksel İskele Festivali bu akşam (26 Haziran) başlıyor. Bu yıl 54. yılını kutlayacak İskele Festivali’nin karnaval havasında geçecek resmi açılış töreni saat 19.00’da İskele Ecevit Meydanı’nda yer alacak

10 gün sürecek festivalin bu akşamki açılış konserini ise KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın da aynı sahneyi paylaşacağı Türk müziğinin usta ismi Zülfü Livaneli verecek. Saat 22.00’de başlayacak konser halka açık, ücretsiz izlenebilecek.

10 GÜN SÜRECEK İSKELE FESTİVALİ 5 TEMMUZ’DA SON BULACAK

Geleneksel İskele Festivali 54., İskele Belediyesi Uluslararası Halk Dansları Festivali ise 26. Yaşını kutlamaya hazırlanıyor. Hazırlıkları aylar öncesinden başlayan ve bu akşam İskele Ecevit Meydanı’nda muhteşem bir açılışta kapılarını 10 gün sürecek bir serüvene açmaya hazırlanan İskele Belediyesi, yine dopdolu programıyla festivalini ölümsüzleştirecek. Bu akşam saat 19.00’de festival kortejinin, festival alanına hareket etmesiyle başlayacak gece, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nun Atatürk Büstü’ne çelenk koyması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam edecek. Protokolün katılımıyla yapılacak açılış töreninde İskele Belediyesi 26. Uluslararası Halk Dansları Festivali’ne katılan ülkemiz ve Türkiye Cumhuriyeti’nin yanı sıra Uruguay, Rusya, Peru, Kuzey Osetya, Kırgızistan ve Filipinliler’den gelen gruplar dans gösterileri sunacak.

FESTİVALİN AÇILIŞ KONSERİNİ ZÜLFÜ LİVANELİ VERECEK

Karnaval havasında geçecek açılış töreninin ardından ise KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası eşliğinde sahneye çıkacak Türk müziğinin usta ismi Zülfü Livaneli, İskele Ecevit Meydanı’nda açılış konserini verecek. Saat 22.00’de başlayacak konser, halka açık, ücretsiz izlenebilecek.

KAN BAĞIŞI ETKİNLİĞİ GERÇEKLEŞTİRECEK

26 Haziran’da başlayıp 5 Temmuz’da son bulacak 54. Geleneksel İskele Festivali bir kez daha önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapacak. 26 Haziran Cuma ve 2 Temmuz Perşembe günü Festival alanında Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı ile Thalassemiaderneği’nin iş birliğinde kan bağışı etkinliği düzenlenecek.

YERLİ SANATÇILAR İSKELE FESTİVALİ’NDE OLACAK

54. Geleneksel İskele Festivali’nde yerli sanatçılar da konser verecek. Aralarında genç yeteneklerin de olduğu yerli sanatçılar konserinde; Grup Melatonin, Dora Müzik Grubu ve Deniz Feneri 30 Haziran Salı akşamı saat 20.45’te; Yakamoz ve Reva Müzik Grubu 3 Temmuz Cuma akşamı saat 21.00’de, Grup Otantik konseri ise 27 Haziran Cumartesi 21.00’de İskele Belediyesi Açık Hava Kültür Merkezi’nde olacak.

KAPANIŞ KONSERİ SEMİCENK’TEN

10 gün sürecek festivalin kapanışında, 5 Temmuz Pazar günü ise Semicenk konser verecek. Yine halka açık olan konser İskele Ecevit Meydanı’nda saat 22.00’de başlayacak.

İSKELE’DE İLK KEZ DRIFT GÖSTERİSİ YAPILACAK

54. Geleneksel İskele Festivali kapsamında bu yıl ilk kez Özel Seyirci Etabı (SSS) da düzenlenecek. Rallinin ilk günü 27 Haziran Cumartesi gerçekleşecek özel etapta, heyecan dolu yarışların yanı sıra drift araçları da nefes kesen gösterileriyle izleyicilerle buluşacak.

7 Haziran Cumartesi günü saat 19.30’da İskele Belediyesi Kapalı Pazar Yeri Otoparkı’nda yer alacak gösteri ücretsiz olarak izlenebilecek.

10 gün sürecek Geleneksel İskele Festivali’nde yer alacak bazı etkinlikler ise şöyle; Karadenizliler gecesi 2 Temmuz Perşembe, 21.30’da, Larnakalılar Gecesi 4 Temmuz Cumartesi 21:00’da İskele Belediyesi Açık Hava Kültür Merkezi’nde.

Benon Dervişler bisiklet yarışması 5 Temmuz Pazar, 18.30

Sokak Basketbol Şöleni 3-4 Temmuz 18:00

Yağlı direk bayrak kapma ve dalma yarışması 27 Haziran Cumartesi 18.30

İskele rallisi 27 -28 Haziran

Okçuluk yarışması 6 Temmuz Pazar, 10:00

Olta ile Balık Avlama Yarışması 28 Haziran Pazar,05.30

Minikler ve Kadınlar Halı Saha Turnuvası 29 Haziran- 3 Temmuz 19.30

Sporting Yarışması 5 Temmuz Pazar 08.00

Tavla Turnuvasının 4-5 Temmuz 20.00

Satranç Turnuvası 5 Temmuz Pazar 08.00

İSKELE’DE İLK KEZ DRIFT GÖSTERİSİ YAPILACAK

54. Geleneksel İskele Festivali kapsamında bu yıl ilk kez Özel Seyirci Etabı (SSS) da düzenlenecek. Rallinin ilk günü 27 Haziran Cumartesi gerçekleşecek özel etapta, heyecan dolu yarışların yanı sıra drift araçları da nefes kesen gösterileriyle izleyicilerle buluşacak.

7 Haziran Cumartesi günü saat 19.30’da İskele Belediyesi Kapalı Pazar Yeri Otoparkı’nda yer alacak gösteri ücretsiz olarak izlenebilecek.