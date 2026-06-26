ARUCAD, THE Impact Rankings 2026’da Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar Alanında Dünyanın İlk 400 Üniversitesi Arasında Yer Aldı

ARUCAD, Times Higher Education (THE) Impact Rankings 2026 sonuçlarına göre Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları kapsamında beş farklı alanda dünyanın önde gelen üniversiteleri arasında yer aldı

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD), Times Higher Education Impact Rankings 2026 sonuçlarında Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar alanında dünyanın ilk 400 üniversitesi arasına girerken; Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme, Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı ile Eşitsizliklerin Azaltılması alanlarında da dünyanın ilk 600 üniversitesi arasında yer aldı.

ARUCAD, Times Higher Education (THE) Impact Rankings 2026 sonuçlarına göre Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları kapsamında beş farklı alanda dünyanın önde gelen üniversiteleri arasında yer aldı. Üniversite, sonuçlara göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki üniversiteler arasında 5'inci sırada, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üniversiteleri arasında ise 58'inci sırada konumlandı.

ARUCAD, Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar alanında dünya genelinde 301–400 bandında yer alarak dünyanın ilk 400 üniversitesi arasına girdi. Üniversite ayrıca Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme, Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı ile Eşitsizliklerin Azaltılması alanlarında da dünya genelinde 401–600 bandında yer alma başarısı gösterdi.

Yükseköğretim kurumlarının Birleşmiş Milletler’in 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı doğrultusunda eğitim, araştırma, toplumsal katkı ve yönetişim alanlarındaki performanslarını değerlendiren THE Impact Rankings, sürdürülebilirlik alanındaki en kapsamlı uluslararası üniversite sıralamaları arasında gösteriliyor.

Sanat, tasarım ve iletişim alanlarında disiplinlerarası eğitim anlayışını benimseyen ARUCAD; toplumsal cinsiyet eşitliğini destekleyen kapsayıcı yaklaşımı, yaratıcı endüstrileri teşvik eden çalışmaları, çok kültürlü akademik yapısı ve kültürel mirasın korunmasına yönelik girişimleriyle sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sunmaya devam ediyor.