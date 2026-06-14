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ARUCAD’da Üç Gün Süren ‘Summer Fest’ Coşkulu Sona Erdi

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Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) tarafından düzenlenen Summer Fest, 10-11-12 Haziran 2026 tarihlerinde yoğun katılımla gerçekleştirildi.
ARUCAD’da Üç Gün Süren ‘Summer Fest’ Coşkulu Sona Erdi

Girne’deki Ana Kampüs ve Lefkoşa’daki Bandabuliya Kampüsü’nde üç gün boyunca devam eden festival; müzik, dans, performans sanatları, oyunlar ve sosyal etkinliklerle öğrencileri, akademisyenleri ve ziyaretçileri bir araya getirdi.  

Festivalin açılışı 10 Haziran’da Ana Kampüs’te düzenlenen ‘Maskeli Balo’ ile yapıldı. Maskeler ve yaratıcı kostümler eşliğinde gerçekleşen etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu.  

Festivalin ikinci gününde etkinlikler ARUCAD’ın Lefkoşa’daki Bandabuliya Kampüsü’nde devam etti. Program, ARUCAD Modern Dans Bölümü öğrencilerinin sahnelediği dans performanslarıyla başladı. Ardından Ses Sanatları Tasarımı Bölümü öğrencileri tarafından gerçekleştirilen “Sampling 101” ders resitali ile elektronik müzik ve ses üretim süreçleri izleyicilerle buluştu. Günün devamında Agora Open Stage’de sahne alan Troya ve Isgartalar performansları ilgiyle takip edilirken, Dr. Ataman Kınış ve Öğr. Gör. Yıldız Güventürk rehberliğinde gerçekleştirilen “Improv Jam Featuring Bandabuliya Modern Ensemble” etkinliği müzik ve hareketi doğaçlama bir sahne deneyiminde bir araya getirdi.  

Bandabuliya Kampüsü’ndeki program, ARUCAD Ses Sanatları Tasarımı Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. İnal Bilsel’in aynı adlı albümünden eserleri seslendirdiği “Tales from the Future” adlı audio-visual performansla sona erdi. Elektronik müzik, görsel anlatım ve deneysel yaklaşımı bir araya getiren performans, festival programının dikkat çeken etkinliklerinden biri oldu.

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Festivalin son günü olan 12 Haziran’da ise Girne’deki Ana Kampüs, ARUCAD ve Technoport iş birliğiyle gerçekleştirilen özel etkinliklere ev sahipliği yaptı. Gün boyunca yoga, oyunlar ve çeşitli aktivitelerle devam eden programın ardından Rüya, Morningstar, Madame ve The Gang sahne aldı. Üniversite topluluğunun yanı sıra üniversite dışından katılımcıların da yoğun ilgi gösterdiği etkinlikler, Summer Fest’in coşkulu finaline sahne oldu.

 

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