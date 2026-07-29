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UBP’nin “Vizyon ve Proje Çalıştayı” bugün

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Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) düzenlediği “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Güçlü, Egemen Geleceği İçin Vizyon ve Proje Çalıştayı” bugün başlıyor.
UBP’nin “Vizyon ve Proje Çalıştayı” bugün

UBP’den yapılan açıklamaya göre, Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde düzenlenecek ve toplam 18 gün sürecek çalıştayın ilk üç günü, yüz yüze toplantılarla gerçekleştirilecek.

Açıklamada, çalıştayın yüz yüze bölümün ardından 15 gün boyunca çevrim içi oturumlarla devam edeceği ve bu süreçte farklı kesimlerin katkıları alınarak geniş kapsamlı bir istişare ortamı oluşturulacağı kaydedildi.

Açıklamada, KKTC’nin geleceğine yönelik vizyon, politika ve projelerin ortak akıl doğrultusunda şekillendirilmesini amaçlayan çalıştayın en önemli özelliğinin, “katılımcı yapısı ve kapsayıcı anlayışı” oluşturduğu belirtildi.

“Siyaset, akademi, iş dünyası, meslek örgütleri, sivil toplum kuruluşları ve ilgili paydaşların katkı sunacağı çalıştayda; ülkenin öncelikli alanlarına yönelik değerlendirmeler yapılacak, geleceğe dönük politika ve proje önerileri ele alınacak.” denilen açıklamada, çalışmalar sonucunda KKTC’nin güçlü ve egemen geleceğine katkı sağlayacak ortak vizyon, uygulanabilir proje önerileri ve yol haritasının oluşturulmasının hedeflendiği ifade edildi.

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