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Meritta heyetinden Nilden Bektaş Erhürman’a ziyaret

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Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi heyeti, Cumhurbaşkanı'nın eşi Nilden Bektaş Erhürman'ı ziyaret ederek deniz kaplumbağalarının korunmasına yönelik ortak projeleri değerlendirdi.
Meritta heyetinden Nilden Bektaş Erhürman’a ziyaret

Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi heyeti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’nın eşi Nilden Bektaş Erhürman’ı ziyaret etti. Nilden Bektaş Erhürman’ın Meritta heyetini makamında kabul ettiği görüşmede, deniz kaplumbağalarının korunmasına yönelik ortak vizyon ele alındı. Merkez Müdürü Silem Sargın Kara ve Merkez Biyoloğu Sibel Cangöz ile Merit Royal Diamond Otel Genel Müdür Yardımcısı Ece Aka, Merit Otelleri Dış İlişkiler Müdürü Fuat Neşe ve Mimar Damla Aydındağ’dan oluşan Meritta heyetinin gerçekleştirdiği ziyarette, Cumhurbaşkanlığı Çevre Danışmanı İbrahim Alkan da yer aldı.

Kuzey Kıbrıs'ın, Akdeniz'deki en önemli deniz kaplumbağası yuvalama alanlarından biri olduğuna dikkat çekilen görüşmede, bu eşsiz doğal mirasın korunmasının çevresel sürdürülebilirlik açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı. Ziyarette ayrıca, merkezin rehabilitasyon çalışmaları, bilimsel araştırmaları ve çevre farkındalığını artırmaya yönelik projeleri hakkında bilgi verilerek kuruluşundan bu yana 251 yaralı ve hasta deniz kaplumbağasının tedavi sürecine alındığı, bunlardan 212'sinin yeniden denizle buluşturulduğu ve merkezin yaklaşık %86'lık rehabilitasyon başarısına ulaştığı Bektaş Erhürman’a aktarıldı.

Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi'nin modern tedavi altyapısı, bilimsel çalışmaları, uluslararası iş birlikleri ve eğitim faaliyetleriyle, Kuzey Kıbrıs'ın doğa koruma çalışmalarına sunduğu katkılar değerlendirilirken Cumhurbaşkanlığı himayesinde hayata geçirilebilecek çevre farkındalığı projeleri, gençlere yönelik eğitim programları ve denizlerin korunmasına yönelik ortak çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Oldukça verimli geçen ziyaret, deniz kaplumbağalarının korunmasına yönelik ortak iradenin güçlendirilmesi ve Kuzey Kıbrıs’ın doğal değerlerinin ulusal ölçekte daha güçlü bir şekilde sahiplenilmesi adına önemli bir adım olarak değerlendirildi.

SARGIN KARA: KUZEY KIBRIS’IN DOĞAL MİRASININ KORUNMASI AMACIYLA CUMHURBAŞKANLIĞI İLE ORTAK ÇALIŞMALAR YÜRÜTMEKTEN MEMNUNİYET DUYACAĞIZ

Gösterdiği yakın ilgi, nazik ev sahipliği ve çevrenin korunmasına yönelik duyarlılığı dolayısıyla Nilden Bektaş Erhürman’a teşekkür eden Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi Müdürü, Biyolog Silem Sargın Kara; görüşmenin gerçekleşmesine katkı sağlayan Cumhurbaşkanlığı Çevre Danışmanı İbrahim Alkan'a da teşekkürlerini iletti. Deniz kaplumbağalarının ve Kuzey Kıbrıs'ın doğal mirasının korunması amacıyla Cumhurbaşkanlığı ile ortak çalışmalar yürütmekten memnuniyet duyacaklarını ifade eden Sargın Kara, “Çevrenin korunması, kurumlar arası güçlü iş birliğiyle mümkündür. Kuzey Kıbrıs'ın sahip olduğu eşsiz doğal değerleri korumak ve gelecek nesillere aktarmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Merkez olarak bilimsel çalışmalarımızı, eğitim faaliyetlerimizi ve farkındalık projelerimizi daha geniş kitlelere ulaştıracak her türlü iş birliğine hazırız” dedi.

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