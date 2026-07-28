TDP, Yerel Seçimlerde 16 Belediyede CTP'yi Destekleyecek

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, katıldığı Nazar Erişkin'in sabah programında yerel seçimlere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
Çeler, TDP'nin yerel seçimlerde 16 belediyede Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) adaylarını destekleme kararı aldığını ve bunu CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli'ye söylediğini açıkladı.
Çeler, TDP'nin 16 belediyede CTP adaylarını destekleme kararına karşılık, CTP'nin de Lefkoşa Türk Belediyesi seçimlerinde Mehmet Harmancı'nın adaylığını desteklemesini beklediklerini ifade etti.
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