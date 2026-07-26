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Liderlerle ayrı ayrı görüşecek, üçlü toplantı ise çarşamba günü

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BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, üç günlük Kıbrıs ziyareti kapsamında ilk olarak Kıbrıslı Türk lider Tufan Erhürman ve Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis ile ayrı ayrı görüşecek. Üçlü görüşme ise garşamba günü gerçekleşecek.
Liderlerle ayrı ayrı görüşecek, üçlü toplantı ise çarşamba günü

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM üst düzey yetkililerden oluşacak bir heyetle yarın adaya geliyor.

Guterres, çarşamba gününe kadar sürecek üç günlük Kıbrıs ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis ile ayrı ayrı görüşecek; çarşamba günü liderleri ara bölgede bir araya getirecek.

Kayıp Şahıslar Komitesi (KŞK) Antropoloji Laboratuvarı’nı ziyaret edecek Guterres, sivil toplum örgütleriyle de görüşecek.

Guterres’in temaslarında, güven artırıcı önlemlerde ilerleme sağlanması, olası yeni bir müzakere sürecinin yöntemi konusunda ortak zemin aranması ve genişletilmiş 5+1 formatında yeni bir toplantının önünün açılıp açılamayacağının değerlendirilmesi bekleniyor.

Guterres’in ziyareti, görevdeki bir BM Genel Sekreteri’nin yaklaşık 16 yıl aradan sonra Kıbrıs’a gerçekleştireceği ilk ziyaret olma özelliğini de taşıyor. Bir önceki ziyaret, dönemin BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon tarafından 2010 yılında gerçekleştirilmişti.

TEMASLAR LİDERLERLE BAŞ BAŞA GÖRÜŞMELERLE BAŞLAYACAK

BM tarafından iletilen programa göre Guterres’in temasları salı günü başlayacak. Genel Sekreter’in, saat 10.00’da Hristodulidis, saat 11.45’te ise Erhürman ile makamlarında ayrı ayrı görüşmesi öngörülüyor.

Ardından, Guterres saat 12.30’da Lefkoşa ara bölgede Ledra Palace Oteli dışındaki anıtta düzenlenecek çelenk koyma törenine katılacak.

Guterres, aynı gün, saat 14.30’da Kayıp Şahıslar Komitesi (KŞK) Antropoloji Laboratuvarı’nı ziyaret edecek, saat 17.00’de ise BM İyi Niyet Misyonu Ofisi’nde sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle bir araya gelecek.

ÜÇLÜ GÖRÜŞME ÇARŞAMBA GÜNÜ

Guterres, çarşamba günü Erhürman ile Hristodulidis’i ara bölgede İyi Niyet Misyonu Ofisi’nde bir araya getirecek. Saat 10.00’da başlayacağı bildirilen üçlü görüşmenin ardından Guterres’in basın toplantısı düzenlemesi planlanıyor.

Guterres’e ziyaretinde, BM Siyasi ve Barış İnşası İşlerinden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo, Barış Operasyonlarından Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix ve Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin'in eşlik etmesi planlanıyor.

MARİA ANGELA HOLGUİN'İN TEMASLARI

Holguin’in, Guterres’in ziyareti öncesi yarın Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile ayrı ayrı görüşmesi bekleniyor.

Holguin, geçen günlerde Brüksel’de Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Komisyonu'nun Kıbrıs Özel Temsilcisi olarak atadığı Raffaele Fitto ile bir araya gelmiş, ardından Türkiye’ye geçerek, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la görüşmüştü.

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